Instalar WhatsApp Plus en noviembre 2025: pasos para descargar APK gratis en tu celular

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada por los usuarios, pero aquellos que desean tener otras funcionalidades en su servicio de mensajería instantánea suelen instalar WhatsApp Plus. Esta versión alternativa está disponible en celulares Android, y aquellas personas que quieran instalarla en sus celulares pueden hacerlo si siguen una serie de sencillos pasos.

En primer lugar, es importante recordar que WhatsApp Plus, al no ser original, no está disponible en Play Store. Entonces, para poder bajarse esta app alternativa, antes el usuario debe descargar Android Application Package (APK), que es un paquete de información que permite instalar aplicaciones que no están la tienda de Google. Por otro lado, también es fundamental tener en cuenta que WhatsApp Plus no es compatible con la app WhatsApp original, por lo que es necesario desinstalar la aplicación de Meta antes de bajar esta versión no oficial.

Así se puede descargar la última versión de WhatsApp Plus

Asimismo, desde Meta, compañía responsable de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, le remarcaron a LA NACION: “Las apps falsas plantean riesgos de seguridad, como el envío de spam y estafas a otras personas sin tu conocimiento. Tus mensajes solo son seguros y privados cuando usás WhatsApp oficial”.

Cómo descargar el APK para usar WhatsApp Plus en celulares Android

Aquellos usuarios que quieran instalar WhatsApp Plus en sus celulares, deben descargar el APK, como se mencionó anteriormente para usar la app. Según el sitio abamobile.com, hay acceder a los Ajustes, luego ir a Seguridad y activar la opción de Orígenes Desconocidos.

Tras activar esta opción, hay que habilitar la instalación de aplicaciones que no pertenezcan a Google Play. Una vez que esté activada, ya se puede ingresar al archivo APK e instalarlo en el dispositivo.

1 Paso a paso para descargar e instalar WhatsApp Plus

La última versión que salió de WhatsApp Plus es la v17.85, que está disponible para instalar en noviembre. Aquellas personas que deseen descargarla, deben seguir los siguientes pasos.

Hacer una copia de seguridad de tu WhatsApp original.

Desinstalar completamente la aplicación oficial de WhatsApp.

Revisar y elimina cualquier carpeta residual en el almacenamiento interno.

Descargar la última versión de WhatsApp Plus. Se puede conseguir por medio de cualquier buscador, el cual puede indicar los sitios que la tienen disponible.

Habilitar los permisos correspondientes a Google Chrome para la app de instalación de terceros.

para la app de instalación de terceros. Una vez instalado en el smartphone, ingresar al APK y escribir el número más el código de verificación.

Una vez que hayan terminado, abrir WhatsApp Plus V 17.85 y ya podrán utilizar la aplicación.

Paso a paso para reemplazar usar WhatsApp Plus Shutterstock - Shutterstock

Qué es y para qué sirve WhatsApp Plus

Esta aplicación es una versión modificada de la original de WhatsApp y fue desarrollada en 2012 por el programador español Rafalense. La app fue hecha principalmente para tener una mayor personalización sobre el programa.

Al igual que el original, WhatsApp Plus permite a los usuarios chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos, pero también tiene funcionalidades que no se encuentran en la versión oficial. Algunas de estas son: cambiar el color a los chats y a la interfaz, evitar que los mensajes borrados por otros desaparezcan, configurar la visibilidad del doble check azul y del audio escuchado. Además, se pueden enviar archivos más grandes y publicar estados más extensos.

Cuáles son los cinco riesgos de instalar WhatsApp Plus en los dispositivos móviles

Aquellas personas que decidan usar la versión de WhatsApp Plus deben tener en cuenta que: