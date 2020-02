Apple permite que sus dispositivos electrónicos aparezcan en las películas, pero solo bajo determinadas condiciones, según las declaraciones del director de Star Wars

Con campañas publicitarias como Get a Mac, Apple buscó remarcar las virtudes de sus computadoras frente a las PC con Windows mediante las presentaciones que hacía un joven con ropa informal del lado de las Mac frente a un usuario formal y corporativo que destacaba a los modelos con Windows. Muchos años más tarde, la compañía ahora liderada por Tim Cook busca disputar la identificación de sus equipos en las películas de Hollywood.

Según Rian Johnson, director de Entre navajas y secretos (Knives out) y Star Wars: el último jedi, Apple exige que sus dispositivos no sean utilizados por los villanos de turno. "Nos dejan que los personajes sus teléfonos, pero nos aclaran que los chicos malos no pueden aparecer con un iPhone. Y creo que ahora cada director que tiene un villano quiere matarme por este secreto", dijo Johnson en una entrevista de Vanity Fair.

De esta forma, Apple busca cuidar la reputación de sus dispositivos en las películas y series televisivas, más allá del uso que le dan sus clientes en la vida real. Una muestra de esto se dio con una teoría que habían planteado los seguidores de la serie 24, donde los buenos tenían sus Mac y los malos usaban Windows.

Después de la confirmación de Johnson, el próximo paso será ver qué dispositivo utilizan los protagonistas de una película para saber quién es el malo de turno y descartar a los personajes que usen un iPhone o una Mac.