Antes de llegar a 2026: cuál es el precio del iPhone 16 en Estados Unidos para diciembre 2025

A pocos días del comienzo de 2026, la compañía Apple ofrece a los consumidores de Estados Unidos la posibilidad de comprar el iPhone 16 a través de su tienda en línea. El precio varía según el modelo: la versión más barata cuesta US$699 y ofrece planes de pago.

El precio del iPhone 16 en Estados Unidos para diciembre 2025

Muchas personas planean el regalo para Navidad y entre las opciones más buscadas por las familias de adolescentes y jóvenes suele estar el teléfono inteligente de Apple. En su sitio web oficial actualmente se comercializan los modelos 16e, 16 y 16 Plus, ya que la compañía retiró las versiones Pro y Pro Max con la salida del 17.

El iPhone 16e es el más económico . Tiene memoria de 128 GB y un precio de US$599 , se puede pagar a cuotas de 24,95 por 24 meses. La versión con memoria de 256 GB se vende a US$699 (o 24 cuotas de US$29,12) y la de 512 GB a US$899 (o US$37,45).

. Tiene memoria de 128 GB y un precio de , se puede pagar a cuotas de 24,95 por 24 meses. La versión con memoria de 256 GB se vende a US$699 (o 24 cuotas de US$29,12) y la de 512 GB a US$899 (o US$37,45). El iPhone 16 básico tiene memoria de 128 GB y cuesta US$699. Se puede pagar a cuotas de US$29,12 por 24 meses.

El iPhone 16 presenta una gama de colores renovada, con tonalidades de verde, rosa, azul, negro y blanco Apple

iPhone Plus de 128GB: US$799.

iPhone Plus con 256GB: tiene un valor superior: US$899 de contado o 24 cuotas de US$37,45.

Bajaron o subieron los precios del Iphone en EE.UU.

Los valores bajaron desde que salió el iPhone 17. Antes del lanzamiento, el iPhone 16 costaba US$799 con una memoria de 128 GB, mientras que el Plus tenía un precio de US$899 con 128GB y US$999 con 256 GB.

Ambos teléfonos pueden ser adquiridos en los colores ultramarino, rosa, blanco, verde azulado o negro. En tanto que también se ofrece un crédito de entre US$40 y US$670, que depende exclusivamente del modelo que el cliente desee cambiar, siempre y cuando se cumplan condiciones como:

El dispositivo puede encender sin problemas.

Todos los botones deben funcionar.

Contar con una pantalla que no esté dañada.

La batería tiene que funcionar correctamente.

No presentar grietas en la pantalla y la carcasa (frontal y trasera).

Tener cámaras que funcionen y lentes libres de daños.

La pantalla tiene que estar libre de distorsión, líneas y puntos negros o blancos.

iPhone 16 vs. iPhone 16 Plus: las diferencias

Las principales diferencias entre el iPhone 16 y el modelo en su versión Plus son.

El iPhone 16 tiene una pantalla de 6,1 pulgadas, 128 GB de almacenamiento disponible y hasta 22 horas de reproducción de video. Tiene una resolución de 2556 x 1179 píxeles a 460 ppp. El peso es de seis onzas (170 gramos).

128 GB de almacenamiento disponible y hasta 22 horas de reproducción de video. Tiene una resolución de 2556 x 1179 píxeles a 460 ppp. El peso es de seis onzas (170 gramos). El iPhone 16 Plus tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, 128 GB o 256 GB de almacenamiento disponible y hasta 27 horas de reproducción de video. Tiene una resolución de 2796 x 1290 píxeles a 460 ppp. El peso es de siete onzas (199 gramos).

El iPhone 16 tiene una pantalla de 6,1 pulgadas y 128 GB de almacenamiento disponible Unsplash

De esta manera, la principal diferencia corresponde al tamaño del teléfono y la posibilidad de comprar un modelo con mayor almacenamiento, ya que el resto de funciones (cámara, resistencia al agua, etc.) son iguales o similares.

Los principales cambios del iPhone 17 frente al iPhone 16 en Estados Unidos

Apple lanzó en septiembre de este año el iPhone 17, su teléfono más reciente. La página web oficial de T-Mobile señala que llegó con cambios sutiles y grandes.

Respecto al modelo básico, la pantalla es ahora más grande (pasó de 6,1 a 6,3 pulgadas). En el caso de los modelos Pro y Pro Max, permanecen sin cambios (6,3 y 6,9 pulgadas). Las nuevas pantallas ofrecen 3000 nits de brillo, el nivel más alto hasta la fecha.

Si bien el modelo estándar mantiene el marco de aluminio, los Pro y Pro Max cambiaron la carcasa de titanio por los nuevos marcos unibody de aluminio cepillado.

El iPhone 17 incorporó una nueva cámara Center Stage de 18 MP con un nuevo sensor cuadrado, a diferencia del iPhone 16, cuya cámara frontal es de 12 MP Apple.com

Uno de los aspectos más buscados por los compradores de teléfonos de Apple corresponde a las cámaras.

La serie de iPhone 17 incorporó una nueva cámara Center Stage de 18 MP con un nuevo sensor cuadrado en todos los modelos. En los iPhone 16, la cámara selfie es de 12 MP (sin sensor cuadrado.

Además, todos los teléfonos de la línea de iPhone 17 tienen una mejor cámara ultra gran angular, junto con cámaras Fusion de 48 MP actualizadas y Zoom de 8x + 48 MP en las tres cámaras del Pro y Pro Max.