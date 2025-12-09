WhatsApp: qué significa cada uno de los emojis de corazón y por qué los estabas usando mal

Además de sentimientos románticos, las distintas variantes de este emoji pueden expresar otras emociones
- 4 minutos de lectura'
El corazón es uno de los emojis más populares que se usan en WhatsApp. En la mayoría de los casos se usan para expresar cariño o que a uno le gusta algo. Sin embargo, existe una gran variedad de versiones de este ícono, y cada uno de ellos tiene un significado singular.
Por ejemplo, cada color transmite un sentimiento específico para usar en contextos románticos o amistosos. En tanto, hay otros que pueden revelar emociones complejas o situaciones específicas que a simple vista uno puede que no entienda.
A continuación, el listo completo de lo que significa cada uno de los emojis de corazón en WhatsApp y para qué se usan:
- Corazón rojo: representa el amor romántico intenso, pasión profunda y conexión emocional fuerte. También se usa para expresar cariño familiar, amistad sincera o gratitud. Es una forma de decir “te amo” o “me gusta mucho”.
- Corazón naranja: expresa afecto amistoso sin connotaciones románticas, puesto que hace referencia a la energía vital, el apoyo motivacional o la creatividad. Es ideal para animar a alguien o indicar que se busca una relación de “solo amigos” en citas.
- Corazón amarillo: simboliza amistad pura, felicidad radiante, cariño incondicional o interés especial. Transmite alegría y conexión positiva, lo que puede indicar un “te adoro como amigo”.
- Corazón verde: está relacionado con salud, naturaleza, ecología o celos leves. Se usa para desear bienestar, apoyar causas ambientales o expresar amor por lo natural.
- Corazón azul: indica lealtad profunda, confianza, estabilidad emocional o apoyo inquebrantable. Es perfecto para dedicar a amistades sólidas o mismo para comunicar la incondicionalidad que se puede tener por otra persona.
- Corazón violeta: se asocia a compasión, admiración, amor familiar o sentimientos complejos como misterio. También se utiliza para expresar cuidado tierno o apoyo en dificultades.
- Corazón negro: muestra duelo, tristeza, rechazo o humor oscuro. Se emplea en momentos de pérdida, desamor o ironía gótica.
- Corazón blanco: transmite inocencia, amor puro paternal, compasión por fallecidos o condolencias. Su uso es ideal para mostrar apoyo en duelos o afecto tierno a otros.
- Corazón marrón: expresa calidez terrenal, amor por la naturaleza, apoyo solidario o identidad racial/étnica. Su empleo promueve las ideas de igualdad y justicia.
- Corazón roto: este emoji que muestra un corazón partido en dos ilustra desamor profundo, ruptura dolorosa o nostalgia intensa. Es común para expresar que uno se encuentra “destrozado” tras una separación o por una situación que causa tristeza.
- Corazón en llamas: este corazón envuelto en fuego evoca emociones intensas como amor apasionado, lujuria o deseo ardiente. También puede expresar un entusiasmo muy fuerte o una respuesta emocional profunda hacia alguien o algo.
- Corazón latiendo: el emoji del corazón rosa con líneas de movimiento o vibración encima, lo que simula sus latidos, representa emoción acelerada, entusiasmo romántico o felicidad creciente. Justamente comunica que alguien está “palpitante” de excitación por alguien o una situación.
- Corazón creciente: este emoji consiste en tres corazones rosados superpuestos en tamaños crecientes (pequeño, mediano y grande), lo que simula expansión o pulso emocional que aumenta. Muestra amor que se expande, cariño mutuo o positividad en aumento. Es ideal para aquellas relaciones que empezaron recientemente y florecen.
- Corazón flechado: el corazón rosa atravesado por un flecha alude al amor a primera vista o destino romántico, puesto que hace referencia a al flechazo de Cupido. Se puede usar de forma juguetona para coqueteos en una relación que recién empieza.
- Corazón vendado: este emoji está representado por un corazón rojo con una venda blanca que los rodea. Simboliza sanación emocional, simpatía por heridas del corazón o recuperación. Es perfecto para consolar en momentos difíciles.
- Corazón con chispa: se trata de un corazón rosado rodeado de estrellas o destellos brillantes, lo que simula brillo, centelleo o emoción resplandeciente. Representa amor intenso y deslumbrante, enamoramiento con “mariposas en el estómago” o afecto radiante que transmite felicidad y entusiasmo vivo.
- Dos corazones: este es un corazón rosa que en su costado izquierdo tiene encima otro más chico. Indica romance compartido, amor recíproco o química mutua. Indica que una pareja está en sintonía.
LA NACION
Más leídas de Tecnología
- 1
Con el Nubia Air los smartphones de gama media también se hacen finitos en Argentina
- 2
El “apagado automático” de tu celular está desconectando el Wi-Fi: cómo configurarlo para no perder señal y ahorrar batería
- 3
Elon Musk anticipó un futuro con trabajo opcional, sin pobreza y sin dinero por el impacto de la IA y los robots
- 4
Cómo activar el “modo árbol de Navidad” en WhatsApp