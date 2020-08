PUBG y Street Fighter V son los dos títulos que PlayStation Plus ofrecerá gratis a partir de septiembre

26 de agosto de 2020 • 16:45

En medio de la pandemia y con aislamiento social , la industria de los videojuegos se animó a ofrecer diversas iniciativas con títulos clásicos de descarga gratis, como ocurrió con Epic Games y Valve . Ahora es el turno de Sony con PlayStation Plus , el servicio de suscripción que permite acceder de forma mensual a videojuegos sin cargo como uno de los beneficios más destacados.

De esta forma, PlayStation Plus ofrecerá sin cargo en septiembre los videojuegos Street Fighter V y PlayerUnknown's Battlegrounds, el popular título de disparos conocido como PUBG. Esta propuesta se suma al descuento del 25 por ciento anunciado por Sony, con un abono que costará 29,99 dolares, a diferencia del costo habitual de 39,99 dólares.

Con este anuncio, los jugadores de PlayStation 4 podrán descargar sin cargo durante septiembre el emblemático juego de peleas de Capcom junto al el PUGB , uno de los shooters en línea más destacados, célebre por su modalidad de juego Battle Royale de todos contra todos, al estilo Fortnite.

Mientras tanto, durante agosto PlayStation Plus está ofreciendo sin cargo el popular Fall Guys y al Call of Duty: Modern Warfare 2. A partir del 27 de agosto, la plataforma también ofrecerá Rainbow Six: Siege, que se podrá descargar gratis durante una semana.