Juegos gratis: PlayStation Plus presenta los títulos sin cargo para enero de 2022

PlayStation Plus es el servicio de suscripción a videojuegos que ofrece todos los meses una renovada propuesta de juegos sin cargo y, como es habitual, acaba de anunciar los títulos disponibles para el primer mes de 2022. A partir del 4 de enero, los abonados podrán bajar tres juegos gratis que podrán sumar a su biblioteca personal.

Los juegos estarán disponibles hasta el martes 1 de febrero y son Persona 5 Strikers, disponible para PlayStation 4, mientras que el Dirt 5 y Deep Rock Galactic se podrán descargar tanto en la PS4 como en la PS5.

A su vez, la compañía aprovechó la ocasión para avisar a sus abonados al servicio PlayStation Plus que todavía tienen tiempo para descargar gratis los juegos de diciembre hasta el lunes 3 de enero. De esta forma, por unos días más los usuarios podrán bajar sin cargo Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super Villains y Mortal Shell. A su vez, quienes cuenten con el visor de realidad virtual PS VR podrán aceder a títulos como The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition y Until You Fall.

Los tres juegos gratis de PS Plus para enero

Persona 5 Strikers

Disponible para PS4, este juego propone recorrer el elegante mundo de Persona en una nueva historia con los Ladrones Fantasma durante un viaje por las rutas japonesas.

Dirt 5

Con un catálogo compuesto por icónicos autos de carrera, Dirt 5 ofrece una experiencia de competencias automovilísticas en todo tipo de terrenos, a pantalla dividida para cuatro jugadors y partidas multijugador. Disponible para PS4 y PS5.

Deep Rock Galactic

Este es un juego de disparos en primera persona bajo la modalidad cooperativa de 1 a 4 jugadores. Los jugadores deberán trabajar en equipo para excavar, explorar y avanzar en una enorme red de cuevas llenas de enemigos y valiosos recursos. Disponible para Ps4 y PS5.