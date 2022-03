Kindred, Stir, Fairytrail y Thursday: cuatro nuevas aplicaciones de citas para personas con diferentes objetivos

Millones de personas en la Argentina usan aplicaciones de citas, ya sea para entablar relaciones ocasionales o a largo plazo, entre otras metas tales como hacer nuevos amigos o pasar un buen momento.

De acuerdo con los resultados del informe Amor en la era del algoritmo, publicado por la compañía de seguridad informática Kaspersky en febrero de este año, el 30% de los argentinos sondeados conoció a su pareja en una plataforma de este tipo, mientras que el 62% manifestó que logró mantener una “relación casual”. A pesar de semejantes cifras, tomar precauciones sigue siendo importante: 7 de cada 10 usuarios expresó “temor a ser estafado o de toparse con perfiles falsos” en estas plataformas.

Si bien el 26% de los sondeados comentó que se “sentiría avergonzado de admitir” que conoció a su pareja de esta forma, la mayoría de los consultados afirma que estas apps le han hecho más fácil el proceso de conocer personas para diversos fines: relaciones de largo plazo (32%), un encuentro casual (32%), y una pareja sexual (37%).

Al ritmo con el cual estas aplicaciones crecen en popularidad, también surgen nuevas herramientas para las personas que tienen necesidades específicas. De esta manera, no es necesario seleccionar entre los miles de usuarios que hay en Tinder o en Happn, sino que las apps lanzadas recientemente han sido creadas especialmente para ayudar a los usuarios a dar más fácil dar con la persona deseada según parámetros bien estipulados. A continuación presentamos algunas disponibles tanto para dispositivos iOS como Android:

Kindred

Lanzada en febrero de este año, su misión es conectar a personas que no quieren o no pueden tener hijos y buscan lo mismo en su próxima pareja. Si bien todavía no está activa en Argentina, ya es posible suscribirse a una lista para ubicarse en los primeros lugares cuando llegue al país. Para eso hay que visitar esta web.

Stir

Match, la empresa que creó Tinder, acaba de anunciar la disponibilidad de este servicio para madres y padres solteros, pero con hijos. Es decir, que tiene la misión opuesta a Kindred porque aquí la idea es que los candidatos pueden comparar sus horarios libres con los candidatos del sexo opuesto de forma tal que resulte más sencillo coordinar para un encuentro. La herramienta también permite que las personas coincidan mediante preguntas sobre su personalidad y valores. (iOS) (Android)

Fairytrail

Crece el número de personas llamadas nómades digitales, es decir, que trabajan de forma remota desde cualquier punto del planeta y viajan con mucha frecuencia. Pensando en ellas se lanzó esta app que está vigente en nuestro país, y que asegura que “el 93% de los usuarios son completamente móviles o aspiran a llevar este estilo de vida”. (Android) (iOS)

Thursday

Para poder gestionar mejor la actividad vinculada con encontrar el próximo amor, los creados de esta app pensaron que lo mejor es que los usuarios destinen un solo día para conectar con nuevas personas, de ahí que los jueves (de ahí el nombre de esta herramienta) invita a los usuarios a coquetear y conversar solamente este día de la semana. De esta manera, los mensajes y las coincidencias desaparecen justo cuando comienza el viernes por lo que durante el jueves hay que apurarse a avanzar con la comunicación. Esta app está disponible en Argentina aunque los jueves también organiza salidas grupales que, por el momento, solo se desarrollan en New York e Inglaterra. (Android) (iOS)

Próximamente es esperable que aparezcan nuevas dating app para proponer experiencias de citas virtuales en el metaverso.