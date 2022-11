La ciencia reveló cuál es la mejor alarma para no quedarse dormido: qué celular la tiene

escuchar

Para muchas personas levantarse en las mañanas es uno de los actos más difíciles, ya que varias personas no se pueden confiar al 100% de la alarma de sus celulares, o simplemente tienen el sueño pesado y la apagan por simple inercia. Usualmente los usuarios de los dispositivos inteligentes buscan diferentes aplicaciones o métodos para despertarse. Varias aplicaciones solicitan que resuelvan acertijos, formulas matemáticas o algún juego para poder apagar la alarma, o simplemente las personas ponen más de dos sonidos consecutivos para poder levantarse.

Según un estudio científico, los dispositivos iPhone tienen una alarma en particular que asegura el no quedarse dormido de nuevo. Lo particular de esta alarma es que sus distintas cualidades sonoras garantizan levantar a la persona sin necesidad de tantas actividades o estrategias. El grupo de analistas de música y sonidos Startle tomaron una base de estudio de la Universidad RMIT de Australia para determinar junto a la ciencia qué alarma del iPhone es la mejor para despertar.

¿Cómo hacer para que suene la alarma en el celular Android apagado? (Foto: iStock)

Este objeto de estudio, a pesar de parecer casi imposible, tomó la inercia del sueño como punto de objeto para ser neutralizado. Para eso debían determinar el eje de frecuencia más alto de todas las alarmas y así compararlos para saber cuál es la más efectiva. Los parámetros que deben cumplir para tener un buen despertar son dos específicamente: contar con una frecuencia de rango dominante de 500 Hz, así como entre 100 y 120 pulsaciones por minuto.

Las alarmas más efectivas del iPhone

1. Sencha: 500 Hz y 110 pulsaciones por minuto.

2. By the Seaside: 500 Hz y 108 pulsaciones por minuto.

3. Uplift: 500 Hz y 114 pulsaciones por minuto.

4. Constellation: 500 Hz y 127 pulsaciones por minuto.

Android: así podés parar la alarma del celular sin tener que tocarlo

Si bien existen celulares que traen incorporadas estas funciones, como los de la marca Xiaomi en su aplicación de alarmas, lo cierto es que la mayoría de teléfonos Android no permiten esta funcionalidad y lo más fácil para agregarlas es a través de una app. En este caso, la aplicación “Alarma Despertador: Reloj 2022″ permite personalizar la forma en la cual nos relacionamos con nuestra alarma en el celular.

Según reseña la web tecnológica Xataka, esta aplicación “ofrece una interfaz muy completa para gestionar tus alarmas, pudiendo configurar diferentes timbres o programarlas de forma precisa. También ofrece una interfaz clara y sin perdida cuando está sonando, aunque al final no nos interesa tanto como sea en ese caso porque no necesitarás interactuar mientras suena”.

El truco no necesita de otras herramientas iStock

Para configurarla y que la alarma se apague o se posponga automáticamente después de cierto tiempo se debe entrar a la app y encontrar las opciones “Posponer” y “Descartar”. Con ambas opciones es posible que la alarma se silencie sola sin tocar el teléfono. La única diferencia es que con la opción “Posponer” la alarma volverá a sonar pasados unos minutos, mientras que con “Descartar” no volverá a sonar más.

Para configurar la opción “Posponer” tenés que:

Entrar a la aplicación Alarma Despertador: Reloj 2022

Entrar a la opción Personalizada

Entrar a Posponer

Entrar en Posposición automática

Entrar en Configurar

Escoger en Posposición automática los minutos y segundos que deseas que pasen para que la alarma deje de sonar.

Escoger el Tiempo de posposición, que es el tiempo que tardará la alarma en volver a sonar.

Y por último escoger el Límite de posposición que es la cantidad de veces que se puede posponer la alarma.

El Tiempo (Colombia)