La forma correcta de responder un elogio, según la IA
Muchas veces un halago puede dejarnos sin contestación; cuáles son las sugerencias más convenientes en cada caso
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La Inteligencia Artificial forma parte de un ida y vuelta cotidiano entre los usuarios y las consultas diarias sobre diversas temáticas, y en casos puntuales es importante conocer sus sugerencias, como por ejemplo saber cuál es la forma correcta de responder un elogio, según la IA.
Esta herramienta que cada vez es más utilizada en el mundo laboral, pero también para resolver inquietudes de la rutina, indica al respecto que la forma más efectiva y elegante de responder a un elogio es aceptarlo con gratitud y sencillez, sin minimizarlo ni devolverlo automáticamente por compromiso.
De esta manera, un simple “Muchas gracias, qué amable” o “Gracias, me alegra que te guste” es suficiente.
A su vez, al IA recalca cuáles son los errores comunes en este contexto y qué hacer en su lugar.
Muchas veces, por timidez o falsa modestia, rechazamos el elogio. Esto invalida la opinión de la otra persona y genera incomodidad.
- No desvalorizarse: Evita decir “No es para tanto”, “Fue pura suerte” o “¿Esto? Es viejísimo”. En su lugar: Acepta el mérito con naturalidad (“Gracias, le puse mucho esfuerzo”).
- No devolver el elogio por reflejo: Si alguien dice: “Qué bien te queda esa camisa”, responder al instante “¡La tuya también!” suena poco genuino. En su lugar: Agradecer primero. Si realmente se desea elogiar algo de la otra persona, hacerlo en otro momento de la conversación.
- No dar explicaciones largas: No hace falta justificar cómo lo lograste ni contar cuánto te costó, a menos que te lo pregunten directamente.
Las respuestas adecuadas a un elogio, según el contexto
- En el trabajo (logros o presentaciones): Reconocer el elogio y, si corresponde, compartir el crédito sin restarse valor. “Muchas gracias. Fue un gran trabajo en equipo y me alegra que los resultados se noten.”
- Sobre la apariencia o estilo: Ser breve y transmitir seguridad. “¡Gracias! Qué bueno que te guste."
- Sobre una habilidad o talento: Validar el esfuerzo sin sonar arrogante. “Muchas gracias, llevo tiempo practicando así que significa mucho.”
- Cuando el elogio es inesperado: Una sonrisa y un agradecimiento directo siempre funcionan. “¡Qué lindo comentario, muchas gracias!"
Cómo responder elogios en el ámbito familiar o de confianza
En una reunión familiar o con conocidos, la clave es la calidez y la cercanía. Como hay confianza, se habilita un tono más relajado y se puede usar el elogio como un puente para seguir conversando. Sin embargo, es preciso considerar algunas situaciones:
- Cuidado con los elogios “comparativos”: A veces un familiar dice “Qué bien te quedó esto, no como a mí que me sale horrible”. No te sumes a su autocrítica ni digas. Responde con empatía pero manteniendo tu mérito: “¡Gracias! Es cuestión de agarrarle la mano, cuando quieras te paso el truco”.
- Devuelve la atención con una pregunta: Después de decir “Muchas gracias”, haz una pregunta sobre la otra persona para que la charla fluya y no sientas todas las miradas encima. Por ejemplo: “¡Gracias! Y vos, ¿cómo andás con el proyecto que me contaste la última vez?”.
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