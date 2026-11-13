La Inteligencia Artificial forma parte de un ida y vuelta cotidiano entre los usuarios y las consultas diarias sobre diversas temáticas, y en casos puntuales es importante conocer sus sugerencias, como por ejemplo saber cuál es la forma correcta de responder un elogio, según la IA.

La IA señala cuáles son las maneras adecuadas de responder a un elogio krukphoto.com

Esta herramienta que cada vez es más utilizada en el mundo laboral, pero también para resolver inquietudes de la rutina, indica al respecto que la forma más efectiva y elegante de responder a un elogio es aceptarlo con gratitud y sencillez, sin minimizarlo ni devolverlo automáticamente por compromiso.

De esta manera, un simple “Muchas gracias, qué amable” o “Gracias, me alegra que te guste” es suficiente.

A su vez, al IA recalca cuáles son los errores comunes en este contexto y qué hacer en su lugar.

Muchas veces, por timidez o falsa modestia, rechazamos el elogio. Esto invalida la opinión de la otra persona y genera incomodidad.

No desvalorizarse: Evita decir “No es para tanto”, “Fue pura suerte” o “¿Esto? Es viejísimo”. En su lugar: Acepta el mérito con naturalidad (“Gracias, le puse mucho esfuerzo”).

Evita decir “No es para tanto”, “Fue pura suerte” o “¿Esto? Es viejísimo”. Acepta el mérito con naturalidad (“Gracias, le puse mucho esfuerzo”). No devolver el elogio por reflejo: Si alguien dice: “Qué bien te queda esa camisa”, responder al instante “¡La tuya también!” suena poco genuino. En su lugar: Agradecer primero. Si realmente se desea elogiar algo de la otra persona, hacerlo en otro momento de la conversación.

Si alguien dice: “Qué bien te queda esa camisa”, responder al instante “¡La tuya también!” suena poco genuino. Agradecer primero. Si realmente se desea elogiar algo de la otra persona, hacerlo en otro momento de la conversación. No dar explicaciones largas: No hace falta justificar cómo lo lograste ni contar cuánto te costó, a menos que te lo pregunten directamente.

Las respuestas adecuadas a un elogio, según el contexto

En el trabajo (logros o presentaciones): Reconocer el elogio y, si corresponde, compartir el crédito sin restarse valor. “Muchas gracias. Fue un gran trabajo en equipo y me alegra que los resultados se noten.”

Reconocer el elogio y, si corresponde, compartir el crédito sin restarse valor. “Muchas gracias. Fue un gran trabajo en equipo y me alegra que los resultados se noten.” Sobre la apariencia o estilo: Ser breve y transmitir seguridad. “¡Gracias! Qué bueno que te guste."

Ser breve y transmitir seguridad. “¡Gracias! Qué bueno que te guste." Sobre una habilidad o talento: Validar el esfuerzo sin sonar arrogante. “Muchas gracias, llevo tiempo practicando así que significa mucho.”

Validar el esfuerzo sin sonar arrogante. “Muchas gracias, llevo tiempo practicando así que significa mucho.” Cuando el elogio es inesperado: Una sonrisa y un agradecimiento directo siempre funcionan. “¡Qué lindo comentario, muchas gracias!"

Las respuestas varían según el contexto

Cómo responder elogios en el ámbito familiar o de confianza

En una reunión familiar o con conocidos, la clave es la calidez y la cercanía. Como hay confianza, se habilita un tono más relajado y se puede usar el elogio como un puente para seguir conversando. Sin embargo, es preciso considerar algunas situaciones: