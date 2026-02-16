La IA que permite conocer la “huella digital” que influye en empleos, alquileres y trámites migratorios

Nuestras interacciones digitales ya no solo habitan en la red; hoy dictan nuestra realidad física. Un comentario, un like o un reposteo en redes sociales pueden influir en las oportunidades de empleo, la posibilidad de alquiler de una propiedad, admisiones en universidades, otorgamiento de becas y hasta de una visa. El rastro que dejamos construye nuestro destino, pero ¿somos realmente dueños de esa “huella digital”?

Poco a poco, crece el número de organizaciones que revisan nuestra presencia online. Estudios de plataformas como CareerBuilder y LinkedIn afirman que la huella digital es un importante filtro de selección. Entre sus estadísticas, señalan que el 70% de los reclutadores admite que utiliza las redes sociales para investigar a los candidatos durante el proceso de contratación.

“Es un hecho conocido que en trámites migratorios se hace una revisión de los perfiles de redes sociales; por otro lado, hoy también existen alquileres que analizan tu huella digital para decidir si aceptarte como inquilino o negarte el alojamiento”, explica el ingeniero Matías Simone, CTO de la startup WeCheck AI. El joven emprendedor argentino explica que, hoy, cada persona convive con dos identidades: la que se entrega en el currículum -que esa misma persona elabora para presentar, por ejemplo, en una entrevista laboral- y una digital, conformada por las interacciones públicas y los contenidos dispersos en distintas plataformas.

Las personas cuentan con dos identidades: la de los currículums y las que se presentan en el mundo digital Monkey Business Images - Shutterstock

“Mientras que el primero es intencional, convive en paralelo con otro que no lo es”, explica Simone y agrega que suele ser invisible para el propio individuo, pero es activamente interpretada por sistemas algorítmicos utilizados en procesos de contratación, migración, seguridad y toma de decisiones institucionales. “Las organizaciones pueden tener acceso a tu huella digital, pero no es tan asequible para el ciudadano a pie. Está a mano, pero es virtualmente imposible reunirla en un solo lugar”.

Hace dos años atrás, este joven argentino ya venía estudiando la problemática de la huella digital y, de hecho, cofundó WeCheck AI, una empresa que trabaja con organizaciones en procesos de contratación o evaluación de riesgo del personal. A través del procesamiento automatizado de información pública, su plataforma permite identificar publicaciones que podrían representar un riesgo reputacional o generar alertas en procesos de evaluación migratoria. Hoy, trabajan con organizaciones que están dentro del top 10 de firmas legales más grandes de Estados Unidos y del mundo.

Pero en ese camino comenzó a percibir algo que lo inquietaba: “Notaba una asimetría entre instituciones que analizan las huellas públicas a escala y el ciudadano común que prácticamente no tiene herramientas para conocer cómo está siendo leído”, explica el joven.

Con esta inquietud en mente, Simone volvió al ruedo del emprendedorismo y lanzó Social Mirror, un producto diseñado para que los ciudadanos puedan comprender y tener control sobre su propia identidad digital. A través de agentes de inteligencia artificial y de LLM (modelos de lenguaje de gran escala), la herramienta genera un reporte de la huella digital de cada persona. Con esa información, detecta contenido público potencialmente sensible o mal interpretable, fuera de contexto, señala inconsistencias (como datos públicos desactualizados e identidades dispersas) y lo transforma en un reporte a partir del cual las personas pueden implementar acciones necesarias para hacer ajustes.

Rafael “Ralph” Peña, CEO y cofundador de WeCheck AI, junto a Matías Simone, también cofundador y CTP WeCheckAI

¿Qué contenido analiza hoy la herramienta?

El emprendimiento empezó con una ronda de inversión de friends and family. Con el tiempo, se sumaron angel investors y hoy buscan entre US$2 y US$5 millones en una ronda seed, para la que ya cuentan con inversores de Israel y están en conversaciones con uno de EE.UU.

¿Cómo funciona? La herramienta analiza información y contenido publicado en perfiles de X, LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok y Reddit. Incluye distintos tipos de interacciones, desde publicaciones, comentarios, likes, contenido compartido o reposteado y todo lo que sea visible públicamente según cada red. La herramienta también puede hacer una búsqueda de identidad digital en la web con reconocimiento facial, para detectar presencia pública dispersa, como apariciones en notas, foros, imágenes replicadas o perfiles asociados.

A partir del contenido rastreado, lo clasifica según categorías o “flags” (como violencia/amenazas, discurso de odio, ilegalidad, señales de intención de incumplimiento, etc.), y lo prioriza para revisarlo y ayudar al usuario a prevenir o reducir riesgos en procesos sensibles. La herramienta no “predice” decisiones, pero sí asiste al usuario para que conozca con anticipación qué partes de su huella podrían generar fricción. Además, le provee los links a esos contenidos, algo que le permite hacer revisiones adicionales, tomar decisiones informadas, como ocultar o eliminar publicaciones (si el usuario lo decide), actualizar datos para reducir inconsistencias, cerrar cuentas viejas o unificar identidad y preparar contexto si un contenido es legítimo, pero ambiguo.

Al mismo tiempo, vale aclarar que no puede acceder a mensajes privados, contenido restringido ni nada que el usuario no haya decidido exponer públicamente. Tampoco puede reconstruir el contexto perfecto si faltan piezas (contenido borrado, hilos incompletos, publicaciones ya no visibles), ni brindar veredictos finales que tendrán ciertos contenidos, sino solo señalar que algo requiere atención.

La herramienta analiza información y contenido publicado en perfiles de X, LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok y Reddit Shutterstock - Shutterstock

Simone detalla que planean optimizar la plataforma mes a mes, y, entre esas posibles mejoras, les gustaría sumar custom flags, una extensión que permitiría solicitarle a la herramienta buscar contenido específico; también la posibilidad de dialogar con ella como un asistente de IA, que oriente a la hora de hacer publicaciones, asesore acerca de contenido sospechoso, etc.

La plataforma permite acceder a un solo escaneo por $24.000 en la Argentina, aunque cuenta con la opción de suscribirse por un mes o por un año. Hoy en día, su cliente principal es Estados Unidos, aunque explican que el mercado local está creciendo a buen ritmo. De hecho, resaltan que de cara al Mundial de Fútbol 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, miles de argentinos deberán tramitar su visa para ingresar al país, y su huella digital será clave a la hora de solicitar documentación de acceso a estas tierras.