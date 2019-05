Crédito: Shutterstock

En los últimos años quedó claro que las redes sociales pueden, de la noche a la mañana, volver famoso a alguien y convertirlo en una celebridad global. Pero ahora también no hay dudas de que esa popularidad puede desvanecerse en el aire con la misma rapidez, tal como dejó en claro el escándalo que involucra al influencer James Charles, quien perdió en pocos días tres millones de suscriptores a su canal de YouTube al revelarse la compleja trama que ideó en contra de su mejor amiga, a quien traicionó, le robó anunciantes y hasta quiso quedarse con su marido.

Hace diez días, y con sólo 19 años, Charles parecía estar tocando el cielo con las manos. Estaba entrando por la alfombra roja de la Met Gala, uno de los encuentros sociales más prestigiosos y anhelados, codeándose con personas que lo reconocían y saludaban, desde Kim Kardashian o Lady Gaga . Todo había comenzado en 2015 cuando abrió su propio canal de YouTube con tutoriales de maquillajes y anécdotas propias, con el acento puesto en su personalidad espontánea y desinhibida. Pronto la cantidad de reproducciones de sus videos fue creciendo y se estableció como uno de los nombres más originales de la plataforma.

Esto no pasó desapercibido por la marca de cosméticos Covergirl, que lo eligió como su primer embajador hombre, nada menos que junto a Katy Perry . Fuera del clóset y con un estilo personal extravagante, fue creciendo aún más y cerrar contratos comerciales con numerosas firmas para lanzar sus propios productos.

Esto llamó la atención de Tati Westbrook, una reconocida artista del maquillaje en los Estados Unidos quien había logrado trasladar su éxito al mundo digital, desarrollando nuevas líneas de cosméticos y accesorios. Cuando se conocieron, la química fue instantánea y se volvieron inseparables. Se llaman "hermanas" en sus videos y ella, con más de 20 años de experiencia en el rubro, se convirtió en su consejera y tutora.

Así Charles siguió creciendo aunque con frecuencia quedaba en el centro de las críticas por comentarios agresivos desafortunados que enfurecieron a minorías como la comunidad trans o por inventar historias en sus videos, generalmente vinculadas a su adolescencia en el estado de Nueva York. Pero incluso cuando más era criticado por sus seguidores, la mano experta de su maestra lo ayudaba a superar estas crisis y salir indemne de la situación.

Todo cambió el viernes pasado, cuando Westbrook publicó en su canal un video de 43 minutos titulado Bye Sister, en el que reveló con lujo de detalles los padecimientos que sufrió al lado de su protegido, con el que oficialmente se distanció para siempre. "No quiero que nadie ni nada me asocie a vos, necesito decirlo públicamente porque quiero que este capítulo en vida termine", sentenció.

La lista de desplantes que cita la gurú de maquillaje tan extensa como la duración del clip y, en un comienzo, se limita a deslealtades comerciales, como la firma de contratos con marcas competidoras a la suya y tratos oscuros con contenido esponsoreado y clientes. Pero luego pasa al plano personal, revelando que Charles intentó en más de una oportunidad conquistar a su esposo.

"Esta persona era parte de mi familia. Era alguien a quien amaba y a la que hubiese protegido siempre. Pero él ha sobrepasado los límites y su comportamiento, del que creo que no puedo ni hablar. los mensajes privados que estoy recibiendo, las cosas que estoy escuchando, son tan groseras, que no creo que pueda protegerlo eso. No creo que pueda ayudar eso. Tengo que dejar esto ir", sentenció Westbrook.

Así comenzaron a multiplicarse los testimonios de hombres, en su mayoría heterosexuales, que fueron abordados con insistencia por el joven maquillador, quien no parecía satisfecho con las negativas a sus avances. En su última aparición pública, la Met Gala, medios estadounidenses afirman haberlo visto molestar al ex One Direction Harry Styles y a Shawn Mendes .

El impacto del video de Westbrook fue mortal para Charles y es analizado por especialistas por su magnitud: en pocos días perdió más de tres millones de suscriptores en su canal de YouTube y 200 mil seguidores en Twitter, incluyendo a su ex colega de marca Perry, Kylie Jenner, su hermana Kim, Miley Cyrus y Demi Lovato. Además, anunciantes como Killer Merch emitieron comunicados anunciando que rompían acuerdos comerciales preexistentes mientras otros influencers borraron las colaboraciones que hicieron con él en el pasado.

El youtuber intentó dar explicaciones en un video simplemente titulado tati, en el que reconoció muchas de las acusaciones. "Estoy muy decepcionado conmigo porque arruiné una relación que significaba mucho para mí. Me entristece saber que no hay nada que pueda hacer o decir que me haga recuperar tu confianza", dijo entre lágrimas y a cara lavada. Sin embargo, no pareció tener el efecto buscado.

Víctima del propio sistema que le dio fama, este influencer ahora es el centro de todas las miradas porque, irónicamente, cualquier clip que se haga hablando del tema recibe interés y clicks por parte de la comunidad de YouTube. Por ejemplo, el canal DramaAlert hizo un informe sobre la pelea que en un sólo día recibió cinco millones de views y hoy siguen siendo tendencia muchos contenidos con reacciones a las noticias de la caída o experiencias vividas con él.

No se trata, por supuesto, del primer influencer en caer en desgracia. El año pasado los escándalos alrededor de Logan Paul y PewDiePie sacudieron YouTube y llegaron a los medios tradicionales, pero en este caso sorprende la rapidez con la que la comunidad que lo apoyaba le dio la espalda en un tema que, a diferencia de otros, es personal pero que, claramente, pegó en el corazón de sus seguidores.

De hecho, muchos de ellos decidieron quemar las paletas con maquillajes con su nombre y se organizaron detrás de hashtags como #JamesCharlesIsOverParty o #JamesCharlesIsCancelled. Quizá obnubilado por los likes y la cantidad de reproducciones, este youtuber descuidó aquellos vínculos que lo llevaron hasta allí.