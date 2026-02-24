Quién es el argentino Alejo Igoa, el primero en Latinoamérica en obtener el Botón Rojo de YouTube

Alejo Igoa, oriundo de Concepción de la Sierra, Misiones, recibió el Botón Rojo de YouTube tras alcanzar la cifra de 100 millones de seguidores en esa plataforma. El creador de contenido se volvió una de las personalidades más influyentes de la red en habla hispana y comunicó su alegría mediante Instagram con un posteo emocionante.

Alejo empezó con la creación de contenido después de abandonar su carrera de Arquitectura (Fuente: Instagram/@alejoigoa)

“Esto es para ustedes”

Para recibir el Botón Rojo de YouTube, Igoa viajó a Buenos Aires. “Primeros en idioma español en la historia de YouTube en llegar a 100M y recibir este premio, muchas gracias por todo el apoyo, esto es de ustedes”, indicó el creador de contenido en su posteo de Instagram. Por su parte, YouTube Latinoamérica celebró en la sección de comentarios: “Una leyenda en mis libros”.

Posteo de Alejo en Instagram y la reacción de YouTube Latinoamérica (Fuente: Instagram/@alejoigoa)

Cabe remarcar que, antes de esta instancia, el creador ya había alcanzado las placas de Plata, Oro y Diamante. “Los premios para creadores de YouTube son nuestra forma de reconocer el esfuerzo extraordinario que dedican los creadores a sus canales en crecimiento y a desarrollar comunidades prósperas”, sostiene el reglamento de la plataforma sobre este tipo de galardón.

Quién es Alejo Igoa

Alejo Igoa se crió en un pueblo de 6000 habitantes y reconoció que fue discriminado en el colegio, por lo que en su adolescencia descubrió su gusto por la tecnología y el desarrollo virtual. Allí operaba de forma autodidacta en foros internacionales vendiendo diseños de logos y configurando sitios web.

En enero de 2014, Igoa abrió su canal de YouTube después de abandonar la carrera de Arquitectura que había iniciado en Rosario. Tenía 18 años y una idea clara en su mente, apostar por el futuro virtual. Desde allí entendió cómo monetizar por la plataforma y se lanzó por ello.

Alejo alcanzó los 100 millones de suscriptores en YouTube y se volvió el hispanohablante más visto de la plataforma (Fuente: Instagram/@alejoigoa)

Con el esfuerzo de sus padres se compró una cámara de video y se mudó a Buenos Aires, donde sabía que su futuro laboral podría traer rédito. Su propuesta se orientó a un público infantil y adolescente desde el inicio, donde brindó producciones de alto despliegue visual, desafíos y competencias.

En pocos años comenzó a crecer entre el público joven de esa época y así escaló entre sus pares de otros países. Pese a que en YouTube existían cuentas similares, él supo ser original y construyó un negocio que sostuvo aunque en el inicio las reproducciones no iban tan bien.

“Me arriesgué y se fueron dando las cosas, se empezaron a contactar algunas marcas y empecé a generar ingresos”, dijo a la revista Forbes Argentina en una entrevista que se publicó el lunes 23 de febrero.

En cada video diseñó una combinación de formatos de entretenimiento con una lógica de producción sostenida. Entre sus publicaciones más vistas se hallan Elige la Coca Cola con más de 378 millones de visualizaciones y El Hombre Araña con más de 213 millones.

Oriundo de Misiones, ahora Alejo tiene la sede de su empresa creadora de contenido en Panamá (Fuente: Instagram/@alejoigoa)

Según lo informado, el crecimiento exponencial lo tuvo en 2025, donde acumuló más de 43 millones de nuevos seguidores y se ubicó en el podio mundial de crecimiento detrás de MrBeast. A pesar de la fama, reconoció que no tiene manager porque le cuesta delegar.

En la actualidad, su empresa está radicada en Panamá y cuenta con 40 trabajadores. “Prácticamente todo lo reinvierto en los propios videos. Mi prioridad es mejorar la calidad”, señaló acerca de las ganancias que obtiene por sus videos.