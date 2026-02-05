Fede Vigevani recorrió un hospital de niños abandonado y sembró el miedo en todos sus seguidores

El reconocido youtuber Federico Vigevani, junto a cuatro influencers, visitó en octubre de 2025 el Hospital infantil Guadalupano Dr. Salvador de la Torre Romero, ubicado en Guadalajara, México. Según las creencias, este nosocomio, que se fundó en 1960 y cerró sus puertas 40 años más tarde, es uno de los lugares “más embrujados” del país azteca.

Vigevani -quien ya había visitado este lugar en 2020- contó con el acompañamiento de Oscar Miranda, Iván Vega y Alexander Arenovitz para meterse en las entrañas de este edificio abandonado hace 26 años que hospedó, durante un largo periodo, a niños enfermos.

El equipo completo que visitó el Hospital Guadalupano en México

Al ingresar -nuevamente- al lugar, el youtuber se encontró con un panorama similar: camillas oxidadas, juegos de mesa cubiertos de polvo, murales de niños dibujados en las paredes, entre otras decoraciones que sufrieron el inevitable paso del tiempo y el abandono.

Uno de los ítems que más atrapó a los creadores de contenido es el dato de que en el tercer piso se escuchan llantos de niños y un espíritu de una enfermera recorre los cuartos vacíos.

El estado de una de las piezas del hospital

Equipados con linternas y un oso de peluche, que fue utilizado como un “imán” para atraer a los espíritus, Vigevani recorrió cada uno de los sectores del hospital y grabó un video de 51 minutos de duración que se viralizó en su canal de Youtube.

Desde el momento de su publicación en octubre de 2025, el video registra un total de diez millones de visitas y logró tener una difusión importante para darle visibilidad a este instituto de salud que continúa abandonado.

Video completo