La lista completa de teléfonos iPhone que no tienen la nueva IA de Apple

La nueva inteligencia artificial (IA) de Apple no está disponible para todos los modelos de iPhone, ya que muchos teléfonos iPhone no cuentan con tecnología compatible. Es por eso que los usuarios de la marca se preguntan si su dispositivo cuenta o no con Apple Intelligence.

Es que la nueva herramienta fue recibida por muchos como una noticia disruptiva no solo por la novedad tecnológica que significó, sino también por otro factor: la gran mayoría de los iPhone existentes a la fecha no son compatibles con ella.

Según se comunicó, Apple Intelligence está disponible solo para los modelos iPhone 15 Pro, Pro Max y todas las líneas del iPhone 16, último dispositivo de este tipo presentado por la compañía tecnológica.

El iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max son los modelos más antiguos de Apple que podrán contar con la IA de la marca APPLE - APPLE

Lo que no es un secreto es que quedaron por fuera de Apple Intelligence otros modelos tan recientes como el iPhone 15, lanzado el 22 de septiembre de 2023. Por debajo de esta línea, ningún iPhone es compatible con el sistema de inteligencia artificial de la marca.

Al momento de su lanzamiento, la empresa con sede en California informó que Apple Intelligence estará “profundamente integrada con iOS18″, el próximo sistema operativo de la marca, así como iPadOS 18 y masOS Sequoia, que funcionan para la tecnología de los iPads y las computadoras Mac. Aunque una lista más extensa de teléfonos puedan usar este sistema operativo, solo los antes mencionados podrán soportar la herramienta.

En su anuncio oficial, contaron que Apple Intelligence “volverá más eficiente el poder de los procesadores Apple Silicon, para entender y crear lenguaje e imágenes, realizar acciones entre aplicaciones y partir del contexto personal para simplificar y acelerar las tareas diarias”. “Estamos felices de introducir un nuevo capítulo en la innovación de Apple”, dijo el CEO de la compañía, Tim Cook. “Apple Intelligence va a transformar lo que los usuarios pueden hacer con nuestros productos, y lo que nuestros productos pueden hacer por nuestros usuarios”, subrayó.

“Nuestro enfoque único combina inteligencia artificial generativa con el contexto personal del usuario, para llevar la inteligencia verdaderamente útil”, sostuvo, al tiempo que destacó el control de la privacidad de la nueva tecnología: “Puede acceder a la información en una manera completamente privada y segura, para ayudar a los usuarios a hacer las cosas que le importan a la mayoría de ellos”.

“Esto es IA como solo Apple puede hacerlo, y no podemos esperar para que los usuarios experimenten lo que puede hacer”, agregó Cook en el lanzamiento de Apple Intelligence, que desgraciadamente no será compatible con la gran mayoría de los iPhones en el mercado.

La lista de iPhones que no pueden tener Apple Intelligence

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

La lista de los iPhones que no son compatibles con iOS 18

iPhone XR

El iPhone XR, presentado en 2018, no podrá actualizar al nuevo sistema operativo de Apple, el iOS 18 Archivo