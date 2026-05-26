Steve Jobs, sobre el éxito: “Cuando empiezas con nada, puedes apuntar a la luna, no tienes nada que perder”

Steve Jobs vinculó el éxito empresarial con la capacidad de asumir riesgos durante los inicios de un proyecto tecnológico. El cofundador de Apple analizó estas dinámicas corporativas en una conferencia realizada a sus 28 años en Aspen, Colorado, exactamente en 1983.

Steve Jobs sostenía que no hay “nada que perder” en los comienzos

Jobs sostuvo que la mentalidad audaz surge con mayor facilidad cuando los creadores carecen de estructuras comerciales tradicionales que proteger. En la Conferencia Internacional de Diseño, resumió esta filosofía con una frase sobre la libertad creativa de los nuevos proyectos: “Cuando empiezas con nada, siempre puedes apuntar a la luna; no tienes nada que perder”.

En esa línea, consideró que el crecimiento de una empresa introduce dinámicas defensivas que atentan de forma directa contra la innovación. Jobs alertó sobre la comodidad institucional que sufren las compañías cuando obtienen estabilidad financiera en el mercado.

Por ello, reflexionó que la acumulación de éxitos iniciales suele transformar la audacia en un instinto de preservación desmedido. “Lo que sucede es que cuando consigues algo, es muy fácil entrar en un modo de ‘cuidar tu propio trasero’ y te vuelves conservador”, detallaba el informático.

Steve Jobs veía a sus trabajadores de Apple como “artistas”

Jobs atribuyó una gran importancia al hecho de contratar “profesionales excepcionales” para sostener la “cultura del riesgo” en la empresa. Definió el valor del capital humano mediante una métrica de rendimiento sumamente estricta.

“Apostamos la compañía y la razón por la que estas personas vinieron a Apple fue porque sabían qué hacer, pero las empresas para las que trabajaban no asumían el riesgo”, señaló.

La antigua conferencia de Steve Jobs donde mostró orgullo por su éxito conseguido AFP

“Creemos en el fenómeno de las ‘grandes personas’, y a lo que me refiero con eso es que creemos que hay personas que son tan buenas que pueden darle 1000 vueltas a cinco personas que sean ‘bastante buenas’”, detalló luego Jobs.

El experto explicó que la empresa seleccionó de forma estratégica a individuos con personalidades distintivas. Jobs consideraba a estos programadores como los verdaderos “artistas del mundo”.

“Conocimiento acumulado”: cómo definía Steve Jobs a la experiencia humana

Jobs también reveló que la motivación principal del equipo radicaba en saldar una deuda implícita con el conocimiento acumulado por las generaciones pasadas. En cuanto a esta postura, describió la existencia humana como un proceso de recepción constante de los avances de la civilización.

“La mayoría de nosotros no fabricamos la ropa que vestimos, ni cocinamos o cultivamos la comida que comemos”, argumentó. Según la mirada de Jobs, la sociedad se sustenta en el esfuerzo previo de creadores que legaron sus herramientas y conocimientos.

Steve Jobs consideraba que recordar su propia muerte era la herramienta más importante para ayudarle a tomar las grandes decisiones stanford.edu

En ese sentido, argumentó que el lenguaje y las matemáticas son ejemplos claros de sistemas heredados que la población utiliza de forma cotidiana. “Hablamos un lenguaje que fue desarrollado por otras personas, usamos una matemática que fue desarrollada por otras personas. Estás constantemente tomando”, describía el líder tecnológico.

Por ello, reconoció que haber contado con la capacidad de poner algo de vuelta en ese pozo de la experiencia humana fue “algo extremadamente gratificante”.

Jobs murió el 5 de octubre de 2011, a los 56 años, en su casa de Palo Alto, California. La causa inmediata de su fallecimiento fue un paro respiratorio, derivado de un tumor neuroendocrino pancreático metastásico con el que convivió durante varios años.