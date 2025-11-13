La marca de electrodomésticos SharkNinja desembarca en el país

De la mano del gigante local Newsan la marca estadounidense SharkNinja anunció hoy que comenzará a ofrecer sus productos en tierras locales.

La oferta de SharkNinja se organiza bajo el paraguas de tres marcas: Ninja, enfocada en la cocina; Shark Beauty, dedicada al cuidado del cabello; y Shark Home, para la limpieza en el hogar.

La marca presentó en el país una fábrica de helados y postres, una freidora de aire compacta, una batidora, y una fábrica de helado. También traerá aspiradoras inalámbricas y robot, y productos para el cuidado del cabello.

La Ninja Slushi permite hacer bebidas a muy baja temperatura

Hace una semana la compañía informó un crecimiento en ventas del 14,3 por ciento en el último trimestre a nivel mundial, y espera cerrar el año fiscal 2025 con más de 10 trimestres consecutivos con un crecimiento de dos dígitos, superando el escollo que significó que tuviera que llamar a revisión casi 2 millones de ollas a presión Foodi en Estados Unidos por riesgos de quemaduras.

La Ninja Creami es una fábrica de helado casero

La Ninja Crispi es una freidora de aire compacta, para freír sin aceite, gratinar, asar o calentar comida, y que tiene la particularidad de que usa como recipiente un bowl de vidrio templado, que puede llevarse a la mesa, usar para guardar la comida en la heladera con una tapa, y más. Llega a un mercado donde ya hay múltiples competidores, incluyendo su compatriota PowerXL y modelos de Atma (otra marca de Newsan).

Una batidora portátil Ninja Blast

La Ninja Creami, por su parte, es una fábrica de helado casero, y puede preparar hasta 1,4 litros de helado por tanda. La Ninja Slushi, por su parte, permite crear bebidas granizadas tipo frappé, es decir, a muy baja temperatura. La Ninja Blast, por su parte, es una licuadora portátil, con una capacidad de 330 ml y batería, por lo que permite hacer un batido en cualquier parte.

Los equipos estarán disponibles a fin de mes en el mercado local.