La marca de electrodomésticos SharkNinja desembarca en el país
Traerá su batidora portátil, su freidora de aire compacta, y su fábrica de helado y de bebidas frías, entre otros dispositivos
- 2 minutos de lectura'
De la mano del gigante local Newsan la marca estadounidense SharkNinja anunció hoy que comenzará a ofrecer sus productos en tierras locales.
La oferta de SharkNinja se organiza bajo el paraguas de tres marcas: Ninja, enfocada en la cocina; Shark Beauty, dedicada al cuidado del cabello; y Shark Home, para la limpieza en el hogar.
La marca presentó en el país una fábrica de helados y postres, una freidora de aire compacta, una batidora, y una fábrica de helado. También traerá aspiradoras inalámbricas y robot, y productos para el cuidado del cabello.
Hace una semana la compañía informó un crecimiento en ventas del 14,3 por ciento en el último trimestre a nivel mundial, y espera cerrar el año fiscal 2025 con más de 10 trimestres consecutivos con un crecimiento de dos dígitos, superando el escollo que significó que tuviera que llamar a revisión casi 2 millones de ollas a presión Foodi en Estados Unidos por riesgos de quemaduras.
La Ninja Crispi es una freidora de aire compacta, para freír sin aceite, gratinar, asar o calentar comida, y que tiene la particularidad de que usa como recipiente un bowl de vidrio templado, que puede llevarse a la mesa, usar para guardar la comida en la heladera con una tapa, y más. Llega a un mercado donde ya hay múltiples competidores, incluyendo su compatriota PowerXL y modelos de Atma (otra marca de Newsan).
La Ninja Creami, por su parte, es una fábrica de helado casero, y puede preparar hasta 1,4 litros de helado por tanda. La Ninja Slushi, por su parte, permite crear bebidas granizadas tipo frappé, es decir, a muy baja temperatura. La Ninja Blast, por su parte, es una licuadora portátil, con una capacidad de 330 ml y batería, por lo que permite hacer un batido en cualquier parte.
Los equipos estarán disponibles a fin de mes en el mercado local.
- 1
Desarrollan en Argentina un autotest para la detección temprana de cáncer de colon usando IA
- 2
Las 6 principales estafas virtuales que ya usan la IA para engañar mejor a sus víctimas
- 3
Apple prepara una MacBook barata y trabaja en nuevas funciones para su conexión satelital
- 4
Cómo rastrear un celular: el truco para hacerlo en iOS y Android