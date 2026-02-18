En el verano, muchos buscan destinos turísticos donde se pueda disfrutar de la playa. Uruguay, en este sentido, es una de las elecciones más comunes para muchos argentinos, por su cercanía con el país y por sus hermosos paisajes.

La inteligencia artificial, en este sentido, puede ser un juez objetivo para definir cuál es la mejor playa. La tecnología no es una gran catadora de paisajes, pero sí tiene una capacidad analítica muy ágil que permite analizar rápidamente distintos puntos de vista. Es por ello que muchos la eligen para este tipo de consultas de tinte más subjetivo.

Cuál es la mejor playa de Uruguay Domitila Dellacha

La mejor playa de Uruguay es esta: la IA dio su veredicto

“Si se busca una definición con criterios de paisaje, servicios, proyección internacional y calidad ambiental, una de las playas que con mayor frecuencia encabeza las valoraciones es Playa Brava, en Punta del Este", explica la IA. “Su extensa franja de arena, el fuerte oleaje del Atlántico y su icónica escultura La Mano la convierten en una postal reconocible a nivel internacional", dice. Además, la tecnología explica que este lugar combina naturaleza abierta con infraestructura turística consolidada, lo que la posiciona como “uno de los balnearios más completos del país”.

No obstante, “toda elección tiene un componente subjetivo”. Uruguay cuenta con alternativas de gran atractivo, desde la sofisticación de Punta del Este hasta propuestas “más tranquilas y naturales en otros puntos de la costa”. Sin embargo, por visibilidad, convocatoria y equilibrio entre servicios y entorno marítimo, Playa Brava suele figurar —según rankings turísticos y percepción de visitantes— como “la mejor playa uruguaya”, especialmente para quienes buscan energía, paisaje oceánico y vida social en temporada alta, según la IA.

Poca gente en las playas de Punta del Este el primer día del año. Parada 1, playa Brava, Punta del Este, Uruguay Ricardo Figueredo - LA NACION

La mejor playa de la Argentina es esta: la IA dio su veredicto

Definir cuál es la playa más linda de la Argentina implica una valoración subjetiva, pero “numerosos viajeros y especialistas en turismo coinciden en destacar a Las Grutas, en la provincia de Río Negro, como una de las más bellas del país", explica la IA.

Ubicada sobre el Golfo San Matías, esta playa patagónica se distingue por una combinación poco habitual en el litoral argentino: aguas relativamente cálidas, acantilados imponentes y extensas franjas de arena dorada.

“Uno de los principales motivos por los que Las Grutas suele encabezar los rankings es la temperatura del agua. A diferencia de otras playas del Atlántico argentino, donde el mar puede resultar frío incluso en verano, aquí las corrientes y la geografía del golfo permiten disfrutar de temperaturas más agradables para el baño. Esto la convierte en un destino ideal tanto para quienes buscan relajarse como para familias con niños”, argumenta.

El paisaje es otro de sus “grandes atractivos”. Los acantilados que rodean la costa no solo ofrecen “vistas panorámicas impactantes”, sino que también “forman cuevas y formaciones rocosas que le dan identidad al lugar”. Durante la marea baja, se generan amplias superficies de arena firme, perfectas para caminar largas distancias o practicar deportes playeros. Al atardecer, el contraste entre el cielo patagónico y el mar crea postales memorables.

Las Grutas, Río Negro Diego Lima - LA NACION

Además, Las Grutas “combina belleza natural con infraestructura turística desarrollada: cuenta con alojamientos, gastronomía variada y actividades náuticas”, según la IA. Esta mezcla entre entorno escénico, mar amable y servicios consolidados explica por qué, para muchos, se trata de la playa más linda de la Argentina, según la tecnología.

Praia do Sancho: el paraíso elegido por la IA

Aunque Brasil cuenta con íconos urbanos como Copacabana o Ipanema, ante la pregunta sobre la mejor playa en esta nación, la inteligencia artificial respondió con una decisión certera: la tecnología señaló a Praia do Sancho, ubicada en el archipiélago de Fernando de Noronha, como la joya indiscutida del litoral brasileño.

Fernando de Noronha, Brasil Andre Maceira - Shutterstock

Según el análisis de la IA, lo que posiciona a Sancho por encima del resto es su equilibrio perfecto entre: