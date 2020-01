La tecnología puede ayudar al sector social a organizarse mejor

Entrevista a Ezequiel Descotte, creador de la app móvil de Help Today Now Crédito: Ignacio Sánchez

Débora Slotnisky 25 de enero de 2020 • 00:49

En un contexto en el que las redes sociales son el escenario virtual para la proliferación de las noticias falsas, el acoso del cyberbullying y la generación de peleas públicas ante distintas posturas frente a un mismo tema, surge Help Today Now, una red social solidaria que se presenta con el objetivo de simplificar los canales de ayuda para que todas las personas puedan colaborar con las entidades y las causas que más los movilizan.

En diálogo con LA NACION, Ezequiel Descotte, de 42 años, que es el presidente de la fundación que desarrolló esta app móvil, llamada HTN, se explayó sobre la necesidad de que los argentinos seamos más solidarios.

-¿Cómo es que una persona como vos, que lideraba una empresa de tecnología, hoy preside una fundación?

-La tecnología impacta en todas las industrias. Sin embargo, no todas la están aprovechando de la misma manera. En el nivel mundial, el 50% del desarrollo se orienta a lo militar y el 35% a lo comercial, donde están Google, Apple, Amazon y Facebook. En resumen, a lo social solo llega el 0,03% de total. En la Argentina no vemos estas métricas, porque no somos un país militarizado, pero de todos modos es fácil observar que las organizaciones sin fines de lucro no están aprovechando el potencial de las herramientas informáticas como lo hacen las empresas.

"Me di cuenta de la necesidad de empoderar a los más necesitados tras realizar un focus group con organizaciones del sector social de toda América latina, entre ONG, clubes cívicos y emprendedores sociales. Llegamos así a la conclusión de que el 85% de los sondeados no usan tecnología o utilizan algo muy básico, como el correo electrónico. En resumen, la mayoría de estas organizaciones no apelan a herramientas digitales para conseguir fondos, impactar en sus actividades solidarias o relacionarse con otras organizaciones. La excepción está, básicamente, en las fundaciones de las empresas privadas.

"Por otra parte, tuve la oportunidad de participar de una experiencia en México para capacitar artesanas que elaboraban productos por 4 dólares, que luego un tercero vendía a 40. Tras desarrollar sus habilidades, como aprender a utilizar un mouse hasta crear su propio marketplace, estas artesanas que ganaban 80 dólares el año pasado, hoy ganan entre 800 y 1500, y exportan sus creaciones a todo el mundo.

- O sea, que ver los beneficios que el sector social se está perdiendo al no utilizar herramientas digitales te inspiró para crear la aplicación móvil solidaria Help Today Now.

- Exacto. Yo me preguntaba: "¿Por qué sabemos dónde están ubicados todos los Starbucks del planeta, pero no sabemos dónde están las entidades solidarias de mi barrio porque no están mapeadas?". Así es como se me ocurrió crear una aplicación móvil para que en los mismos 15 segundos que un usuario tarda en subir una selfie a Instagram, pueda ayudar a una organización solidaria. Para eso, los interesados pueden descargar nuestra app, llamada HTN, desde las tiendas de aplicaciones de iOS y Android. Una vez que la instala, completa unos datos personales y luego puede tomar una acción: donar dinero, servicios y dejar una herencia; participar como voluntario en distintas actividades solidarias; o compartir en las redes sociales las acciones que desarrollan las organizaciones sociales, para darles visibilidad.

- La idea es buena, pero ya existen aplicaciones creadas con fines solidarios.

-Sí, pero ninguna como esta, que, entre otros detalles, tiene una lógica de gamificación, porque mientras más participa un usuario, va sumando hojas de ayuda en el árbol virtual de la conciencia. De cara al futuro, pensamos que por cada árbol de la conciencia que complete un usuario, nosotros plantaremos un árbol de verdad.

"Otros diferenciales son que cada organización solidaria puede gestionar su perfil y actualizar los contenidos para difundir qué necesita o qué acciones llevará a cabo. Incluso puede enviar mensajes push a la gente afín. Por ejemplo, si en 15 días se va a pintar un comedor, los vecinos que saben pintar recibirán esa notificación para que puedan inscribirse para ayudar.

-¿Las personas somos solidarias o no?

-Nos hace falta mucho trabajo en educación para generar conciencia social. Deberíamos ser empáticos con lo social, pero eso hay que motivarlo y desarrollarlo. De todos modos, creo que si la gente ve que puede hacer una buena acción de forma rápida y simple, lo hace. A modo de ejemplo, en las primeras dos semanas del lanzamiento de Help Today Now, juntamos 15.000 pesos en efectivo. Hay que hacer las cuentas para saber cuánto podemos reunir. Todo esto tomando en consideración que la app no está siendo descargada de forma masiva, sino orgánica, porque queremos ir testeándola mientras los primeros usuarios la utilizan.

-¿Es posible que una red social solidaria pueda generar un cambio de conciencia o los usuarios de esta plataforma son los mismos que también ayudan a ONG a través de actividades offline?

-Por lo que vemos hasta ahora, en Help Today Now están colaborando usuarios que hasta ahora no habían realizado acciones sociales, y ahora tienen ganas de sumarse porque tienen la posibilidad de accionar desde el smartphone. En este sentido, la aplicación móvil es una pieza más para generar una sociedad más humana y simplificar los canales de comunicación. Además, hay mucha gente que quiere hacer acción social, pero no sabe por dónde empezar. Definitivamente, el sector social no está organizado y la tecnología puede venir a revolucionarlo.