A saleswoman waits for customers as an advertising board for the upcoming release of the video game Grand Theft Auto VI (GTA 6) is displayed in Kuala Lumpur on November 18, 2026. (Photo by Mohd RASFAN / AFP) MOHD RASFAN - AFP

El GTA 6 ya se puede comprar y poner a descargar, algo que te recomendamos hacer si querés jugarlo desde el primer momento en que esté disponible: el juego ocupa 212 GB de almacenamiento, así que va a tardar un rato. Y no va a estar disponible en formato físico: podés comprarlo en una tienda, y pagar los 80 o 100 dólares para tener la caja para tu biblioteca, pero esa caja vendrá vacía. Tendrá un QR para descargar el juego, en vez de discos Blu-ray. Esto no es por la decisión de Sony de dejar de vender juegos en discos, algo que entra en vigor recién en enero de 2028. En cambio, Rockstar dice que el 98% de sus ventas son digitales, y que para el caso del GTA 6 debería usar dos discos (cada Blu-ray tiene un máximo de 100 GB de capacidad) u ofrecer uno e igual obligar a los usuarios a descargar una buena parte del juego.