Lanzamiento de GTA 6, EN VIVO: primera crítica, a qué hora se puede jugar y todas las novedades de las últimas horas
A partir de la medianoche de hoy (las 0 horas del jueves) se podrá jugar al Grand Theft Auto VI (GTA 6). Acá te vamos a ir contando todas las novedades del juego, que ya es uno de los candidatos firmes al mejor juego del año.
Probamos el GTA 6 antes del debut
Nuestro experto en videojuegos estuvo probando el GTA 6 en una PlayStation 5 Pro por varias semanas, y te cuenta en esta nota todo lo que tenés que saber. Pero te adelantamos sus impresiones: le pareció una obra maestra.
Por qué la caja viene vacía
El GTA 6 ya se puede comprar y poner a descargar, algo que te recomendamos hacer si querés jugarlo desde el primer momento en que esté disponible: el juego ocupa 212 GB de almacenamiento, así que va a tardar un rato. Y no va a estar disponible en formato físico: podés comprarlo en una tienda, y pagar los 80 o 100 dólares para tener la caja para tu biblioteca, pero esa caja vendrá vacía. Tendrá un QR para descargar el juego, en vez de discos Blu-ray. Esto no es por la decisión de Sony de dejar de vender juegos en discos, algo que entra en vigor recién en enero de 2028. En cambio, Rockstar dice que el 98% de sus ventas son digitales, y que para el caso del GTA 6 debería usar dos discos (cada Blu-ray tiene un máximo de 100 GB de capacidad) u ofrecer uno e igual obligar a los usuarios a descargar una buena parte del juego.
El truco para jugarlo antes de tiempo
La ansiedad por este juego es tal que los aficionados están pendientes del lanzamiento en Nueva Zelanda, primer país donde será accesible debido al uso horario. Luego se habilitará en Europa y más tarde en América. Para “hackear” la opción que permita conocer esta versión antes que nadie, existen una serie de pasos para obtener el permiso anticipado: cambiar la ubicación informada y la zona horaria en la que en teoría está la consola para que coincida con el huso horario neozelandés.