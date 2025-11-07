Las 6 principales estafas virtuales que ya usan la IA para engañar mejor a sus víctimas

Los ciberdelincuentes ya utilizan la inteligencia artificial (IA) para perfeccionar sus campañas fraudulentas y hacerlas más efectivas, como ocurre en las estafas de empleo en línea, los esquemas de extorsión con reseñas negativas y las estafas de recuperación de fondos.

Las estafas se han convertido en una amenaza global, que afecta a todos los grupos demográficos y que tiene por objetivo obtener beneficios económicos de personas vulnerables. Según el informe El estado de las estafas 2025 de la Alianza Global contra las Estafas, el 57 por ciento de los adultos sufrió una estafa el año pasado, y el 23 % denunció el robo de dinero.

Esta amenaza se ha vuelto más eficaz con la inteligencia artificial, una tecnología que los estafadores usan para llevar a más objetivos y perfeccionar sus esquemas fraudulentos, como advierte Google en el marco de su aviso sobre fraudes y estafas más reciente.

Extorsión de reseñas negativas

En él, se recogen las principales tendencias en estafas en línea, entre las que se encuentran los esquemas de extorsión mediante reseñas negativas, que aprovechan el miedo de las empresas a tener una mala reputación para solicitar un pago que evite o detenga la publicación de comentarios negativos falsos.

Ofertas de empleo falsas

Las estafas de empleo en línea, por su parte, se hacen pasar por plataformas u organismos oficiales de empleo para aprovecharse de personas desempleadas a través de ofertas de empleo falsas. Con ellas, solicitan un pago anticipado para incluirlas en los procesos de selección e incluso les piden rellenar un formulario con el que acceden a datos sensibles, como la cuenta bancaria, la tarjeta de crédito o el documento de identidad.

Este tipo de estafa se difunde normalmente a través de correos fraudulentos, que pueden incluir un enlace con el que, además, se distribuye malware como troyanos bancarios o de acceso remoto.

Ofertas falsas de acceso a servicios pagos

Las estafas de suplantación también alcanzan los servicios más populares, como los de inteligencia artificial, con anuncios que prometen un acceso gratuito o exclusivo. En realidad, lo que consiguen las víctimas son aplicaciones o extensiones de navegador maliciosas, el robo de credenciales, la suscripción en servicios de tarifas desorbitadas.

La falsa VPN

Asimismo, aprovechan la necesidad de ciertas personas para acceder de manera segura a internet con la promoción de servicios de red privada virtual (VPN) que esconden un programa malicioso que diseñado para robar información, tomar el control del dispositivo o extraer datos como la cuenta bancaria, el historial de navegación o los mensajes privados.

La falsa oferta de ayuda al estafado

Otra modalidad de estafa promete ayudar a los que ya han sido estafados, con quienes contactan a través de publicidad o listas de víctimas, haciéndose pasar por investigadores de blockchain, estudios de abogados, agencias gubernamentales y hackers a sueldo. Prometen recuperar el dinero perdido a cambio de un pago por adelantado.

Cuidado con las ofertas por el Cyber Monday

Por último, están las estafas vinculadas a eventos de compras masivas, como el Black Friday o las Navidades. En este caso, las campañas fraudulentas buscan atraer a sus víctimas con ofertas engañosas, incluso suplantando la identidad de marcas conocidas.