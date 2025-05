Le pidió el divorcio a su marido luego de que ChatGPT le leyera la borra del café

El motivo de tu divorcio puede ser ChatGPT. Por más ridículo y alocado que suene, el rápido avance de la inteligencia artificial (IA) sobre la vida cotidiana está transformando la forma en que nos relacionamos no solo con la tecnología, sino también entre nosotros. Y todo indica que esto recién empieza.

Recientemente, se viralizó una noticia en la que una mujer griega decidió divorciarse de su marido tras un análisis de ChatGPT sobre sus tazas de café. Específicamente, le pidió a la herramienta que aplicara sus conocimientos de taseografía -una técnica de adivinación que interpreta patrones en hojas de té o tazas de café- y descubrió que su pareja “fantaseaba” con una mujer cuyo nombre tiene como letra inicial la “E”, así como también que estaba destinado a vivir un romance con ella.

Al indagar aún más en la lectura, la mujer se enteró por ChatGPT que su marido ya le era infiel y, enfurecida, decidió poner a su fin a su matrimonio de 12 años.

“A ella le gustan las cosas de moda. Un día, nos preparó café griego y pensó que sería divertido tomar fotos de las tazas y que ChatGPT las leyera”, contó el hombre en el programa de televisión griego To Proino.

La mujer confío en la lectura de ChatGPT y decidió poner fin a su matrimonio de 12 años Antonio Guillem - Shutterstock

Tras el pedido de divorcio de su esposa, quedó desconcertado: “Me lo tomé a broma, como si fuera una tontería. Pero ella se lo tomó en serio. Me pidió que me fuera, les dijo a nuestros hijos que nos íbamos a divorciar, y entonces recibí una llamada de un abogado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo una etapa”.

En esta línea, intentó negarse a una separación, pero a los pocos días recibió la documentación formal para el divorcio. Al respecto, su abogado dijo en declaraciones al Greek City Times que el análisis de un chatbot de IA no posee fundamento legal para demostrar una supuesta infidelidad, de manera que es “inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

El divorcio desató debates en redes sociales, e incluso practicantes de taseografía indicaron que una foto no puede brindar detalles precisos para una lectura, según informó Vice.

Debido a las recientes actualizaciones y mejoras de ChatGPT, el análisis de tazas de café o té mediante esta herramienta se impuso como tendencia en diferentes redes sociales. En TikTok, por ejemplo, ya son cientos los usuarios que comparten sus lecturas.

Detector de red flags

No se trata de la primera vez que ChatGPT se involucra en vínculos románticos. En septiembre de 2024, se viralizó en redes sociales el uso de esta herramienta como detector de signos de toxicidad -también llamados red flags, o banderas rojas- en conversaciones de WhatsApp.

En detalle, si se le envía una captura de pantalla de un chat, el sistema analiza comportamientos sospechosos, como manipulación, celos o control.

Por supuesto, se trata de una fantasía: el sistema solo aplica una serie de reglas estadísticas sobre el contenido y no entiende lo que está analizando ni de qué se trata el pedido, sino que responde en función de las veces que apareció algo similar en el contenido con el que fue entrenada la IA, y las respuestas típicas para el caso.