El equipo 9z en la ceremonia de premiación de Liga Máster Flow de League of Legends en 2019, una escena que no se repetirá en 2021 porque ocho equipos no participarán de la Liga Master Flow 2021

Augusto Finocchiaro Preci Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de octubre de 2020 • 11:16

En un comunicado a través de redes sociales, los equipos 9z Team, Isurus, Furious Gaming, Wygers, Nocturns Gaming, Coscu Army, Feint y Malvinas Gaming compartieron un comunicado donde expresan que no disputarán el torneo de la Liga Master de League of Legends en 2021. En este comunicado expresan que tras una negociación no llegaron a un acuerdo y decidieron dar un paso al costado.

Los otros dos equipos restantes son Undead Gaming, que se sumó al comunicado pero participará en 2021 para mantener su cupo en la Relegación / Promoción de ascenso a la LLA (la Liga Latinoamérica) y River Plate Games, que no formó parte de esta decisión y se mantendrá en la categoría.

La Liga Master Flow , organizada por la Liga de Videojuegos Profesional en asociación con Riot Games , agrupa a 10 equipos nacionales para coronar al mejor equipo del país, título que le otorga un lugar en la llave por el ascenso a la LLA , la Liga Latinoamérica , que se disputa en México. Ese torneo a su vez, es el que otorga el título continental y da un cupo para la Copa del Mundo de League of Legends , uno de los torneos más importantes del planeta en lo que a esports refiere.

El comunicado oficial de la LVP sobre la nueva temporada 2021 de la Liga Master de League of Legends

La Liga de Videojuegos profesional también emitió un comunicado donde reconoce la salida de los equipos y agrega que "respetan el deseo de las entidades y agradecen el trabajo realizado juntos en los últimos años".

9z Team, uno de los equipos que decidieron dar un paso al costado y no participar de la Liga Master de League of Legends en 2021

También, en ese texto aclaran que abrirán las candidaturas para elegir a los nuevos equipos que se sumarán a la Liga Master en la temporada 2021.

Tanto River Plate como Undead Gaming participarán en la Liga 2021, mientras que los ocho cupos restantes pasarán a estar disponibles. Los equipos que emitieron el comunicado aún no anunciaron el futuro de sus organizaciones de League of Legends