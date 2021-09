League of Legends: el equipo Globant Emerald ganó la promoción y jugará en la LLA, el torneo más importante del continente

El League of Legends es sin dudas uno de los dos esports más convocantes y con más fanáticos alrededor del mundo. Los números siguen creciendo, como en la última final argentina de la Liga Master Flow de LVP (algo comparable con el torneo de primera división de la AFA en fútbol), donde llegó a más de 80 mil espectadores que vieron llevarse la Copa a Globant Emerald, el equipo de la empresa de software y tecnología argentina que nació en diciembre de 2020.

Esta copa otorgaba un lugar por los torneos regionales, donde todos los campeones de cada país se veían las caras para lograr un lugar en la ansiada promoción/relegación por un lugar en la LLA. Esta Liga Latinoamérica, organizada por Riot games con sede presencial en la Ciudad de México, es la copa más importante de la región, que no sólo da el título al mejor del continente, sino que otorga una plaza en la Copa del Mundo, League of Legend Worlds.

La clasificación

Globant sorprendió en la Argentina y luego no paró de crecer en los regionales hasta ganarse su lugar en el mini torneo de promoción. La pandemia llevó a que la promoción de 2020 no se juegue; por eso se creó este mini torneo con los clasificados de 2020 y de 2021. Allí debió enfrentarse a otros cuatro equipos, tres con chances de descender y otro por el ascenso. Entre los equipos que debían enfrentar, además, estaba el histórico equipo argentino Furious Gaming y KLG, exequipo de varios integrantes de Globant.

El comienzo no fue el mejor para Globant Emerald, y en la fase inicial de todos contra todos, el equipo cayó frente a sus rivales, incluyendo KLG y Furious. Pero luego la experiencia y el espíritu ganador aparecieron en semifinales al mejor de 5, donde eliminaron a KLG por 3 a 1. Ese triunfo les daba la primera chance por el ascenso, contra el puntero de la fase de grupos. Pero los mexicanos y coreanos de Team Aze mantuvieron su racha histórica de invictos y por 3 a 0 ganaron su lugar en la LLA para 2022.

No todo estaba perdido, sin embargo: en la otra semifinal Xten había logrado mantener la categoría contra Furious Gaming, finalista de la LLA del torneo Apertura 2021 que venía con un gran año.

Solo quedaba un cupo para definir quiénes iban a competir en lo más alto en 2022, y este duelo, lamentablemente para los fans argentinos, debía definirse entre el histórico y pionero equipo de esports local, Furious Gaming (también financiado por Paulo Dybala) y el ascendente y sorprendete Globant Emerald. La presión en los hombros de Furious chocó con la experiencia de Globant y la serie quedó para Emerald por 3 a 1, clasificando a la LLA y obligando a descender a uno de los equipos más queridos de la región, que promete volver.

El camino a los más alto

Ese triunfo de Globant llegó a menos de un año de su nacimiento, y con una reestructuración a mediados de 2021 para armar un equipo de promesas y experimentados jugadores como, las suplentes Valentina “Valuxitax” Ortells Barrantes y Camila “Kytra” Paludi, el dos veces campeón argentino Ignacio “Follow” Anderson, el prometedor Santiago “Bardito” Martin y los experimentados Damián “Nate” Rea (dos veces campeón argentino), Nicolás “Fix” Sayago y el sobresaliente chileno “Plugo” quienes juntos jugaron el mundial de 2018. Además, tanto Plugo como Fix también habían jugado el mundial de 2017 con KLG, el equipo multicampeón del sur del continente. Todos ellos recorrieron el camino bajo la experta mirada del Head Coach Facundo “Lesmart” Canteros y Misael “Pierre” Di Ciancia, otro galardonado miembro de ese KLG histórico mundialista, y además campeón de la LLA 2019 con Isurus.

Plugo, el destacado jugador chileno, ya había participado y ganado la LLA, el torneo unificado para toda América latina, con el equipo All Knights en 2020, pero decidió retirarse para no vivir más en Ciudad de México, la sede de la liga. Tras unos meses sin actividad, y ante la oferta de Globant, volvió a jugar en la Liga Argentina y ahora, casi irónicamente, el destino lo lleva nuevamente a México pocos meses después, en el nivel más alto del LOL regional: en esa ciudad se disputan los partidos presenciales.

“Se siente extraño la verdad, creo que después de no haber estado un año jugando no veía tan cercano el volver al LLA, pensé que tendría que trabajar al menos un año para poder retomar el nivel. La verdad que es una sensación muy extraña y que no sabría cómo explicarla”, explicó Plugo a LA NACION, y agregó: “Cuando arrancó el proyecto de Globant siempre supe que podíamos llegar lejos. Todo el equipo se esforzó mucho y siempre dieron lo mejor de sí para cumplir sus metas. No me extraña haber subido a la LLA con este grupo de trabajo”.

Por su parte, Patricio Spallatti, Manager de Globant Emerald Team, agregó que “para los chicos se vienen unas pequeñas vacaciones, porque estuvieron entrenando y jugando sin parar, así que se merecen un descanso. Yo tengo que empezar ya a preparar todo lo que se requiere para que Globant Emerald se radique en México, de cara a la LLA, para comenzar la liga de 2022”.

Para Nicolás “Fix” Sayago, la mudanza a México “es más complicada que Chile. No por el país, sino por la distancia de la Argentina. Tener la familia lejos primero no afecta, pero después crece esa necesidad. La familia es muy importante. Por suerte, siento que México es muy bonito, y tiene muchas más facilidades que la Argentina en muchas cosas. Estoy muy ansioso, quiero llegar ya, quiero todo armado.”

