¿Llega el iPhone 17 Air? Apple le pone fecha a una presentación que promete sorpresas

Ya es oficial: el próximo 9 de septiembre habrá presentación de una nueva generación de iPhone. Así lo anunció Tim Cook, el CEO de la compañía, en X.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

¿Veremos, como en los últimos años, cuatro nuevos modelos? ¿iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro -ambos con el mismo tamaño de pantalla- y el iPhone 17 Pro Max (el más caro y potencialmente el más popular, si sigue al 16 Pro Max)? Según Mark Gurman, periodista especializado en Apple que escribe para Bloomberg y que tiene muchísima información antes que nadie, no.

Dos maquetas del iPhone 17 Air (izq.) y el iPhone 17 Pro Max (der.) X.com/asherdipps

Primero, este año debutaría el iPhone 17 Air, un modelo delgado al que Samsung se adelantó con el Galaxy S25 Edge (5,8mm de grosor), y que tiene una cohorte de equipos similares nacidos en China. Como Samsung, Apple habría tomado un camino conservador y no usará las nuevas baterías de mayor densidad energética, así que será un equipo con una autonomía limitada, y una única cámara trasera de 48 megapixeles para ampliar todo lo posible el espacio libre dentro de la carcasa para la batería, que sería de menos de 3000 mAh.

Otras compañías están usando baterías de silicio-carbono para prometer equipos muy delgados sin resignar autonomía, como el próximo Nubia Air (una batería de 5000 mAh en 6,7mm de grosor) o el prototipo Tecno Spark Slim (5200 mAh en 5,75mm de grosor).

El Tecno Spark Slim (5,75mm de grosor) y el Galaxy S25 Ultra (8,2 mm de grosor); el iPhone 17 Air tendría un grosor similar al Tecno; el iPhone 17 Pro Max, al del Samsung

Este iPhone 17 Air tendrá, según múltiples rumores, una pantalla OLED de 6,6 pulgadas con tasa de refresco a 120 Hz, un grosor de 6 o 5,5mm (como referencia, un iPad Pro de última generación tiene 5,1mm de grosor), un chip A19, y será uno de los primeros equipos en usar un modem 5G diseñado internamente dentro de Apple.

Galaxy S25 Edgeよりも、vivo X200 Ultraのカメラ部分よりも薄いw pic.twitter.com/HKFhlYc0Jc — はっすー@大阪のスマホオタク (@hasuyan_gadget) August 24, 2025

Y es el modelo que reemplazará al iPhone 17 Plus, un equipo que no terminaba de encontrar su lugar en el mundo, a diferencia del iPhone 17 (el más compacto este año) y los iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, que incorporarán, como en años anteriores, las cámaras más avanzadas de Apple, y un nuevo diseño para la parte trasera del teléfono.

Según Gurman, la familia 2025 no será particularmente innovadora, más allá del modelo Air; la gran novedad llegará en 2026 -en teoría- con un modelo con pantalla plegable tipo Fold, y en 2027 con el iPhone con pantalla de bordes curvos, celebrando el 20 aniversario del debut del smartphone de Apple.