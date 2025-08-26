Los diez teléfonos celulares más vendidos en la Argentina en agosto 2025

Los celulares son unos de los artículos cuyas ventas se encuentran en movimiento constante a lo largo del año; pero, en agosto de 2025, se destacan diez teléfonos celulares como los más vendidos en la Argentina.

Los celulares más elegidos por los argentinos en el sitio líder de ventas on line AP

De acuerdo al sitio de ventas online Mercado Libre existen diez modelos de celulares que figuran como los más requeridos por los consumidores y que pueden servir de referencia de consulta al momento de adquirir un nuevo dispositivo.

Independientemente de las tendencias comerciales de los usuarios, en ese listado se pueden conocer las prestaciones, detalles y precios estimativos de las marcas más elegidas y realizar una comparación respecto de las necesidades y expectativas antes de tomar una decisión de compra.

Estos son los teléfonos celulares más vendidos en la Argentina en agosto 2025

Samsung Galaxy A06 128 GB 4 GB Light Blue

Xiaomi Redmi 14c 256 GB 8 GB Ram Dual Sim Starry Blue

Celular Samsung Galaxy A15 128 GB 4 GB Ram 50mp NFC Light Blue

Samsung Galaxy A16 256 GB Dual Sim 8 GB RAM Black

Celular Xiaomi Poco C75 128 GB Rom 6 GB Ram Green

Samsung Galaxy A56 5 g 256 GB 8 GB RAM rosa

Celular Motorola G05 4 + 64 GB color verde

Motorola Moto E14 64 GB Gris 2 GB RAM

Xiaomi Redmi Note 14 4g 6,67 256 GB 8 GB Ram Cámara 108 mpx - Color Negro

Motorola Moto G15 256 GB 4 GB Ram Verde

Celular Motorola Moto Edge 50 Fusion 8+256 GB Verde Azulado

Samsung Galaxy A36 5g 256 GB 8 GB Awesome Black

Motorola Moto G75 256 GB 8 GB Azul Certificación Militar

Zte Blade A34 Gray 2 GB Ram +64 GB

Celular Samsung Galaxy A16 6+128 GB Negro

Nubia Neo 2 256 GB Gris Opaco 8 Gb Ram Color Gris Oscuro

Xiaomi Redmi A5 4g 6,8 128 GB 4 GB Ram Cámara 32 mpx - Azul

Samsung Galaxy S24 Fe 256 GB 8 GB 5g Gris oscuro

Motorola Moto G15 Se 4 GB+ 256 GB Gravity Grey

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5g Violeta 256 GB 8 ram 200 mpx

Los celulares más vendidos en el país en el octavo mes del año Getty Images

Las marcas Samsung y Xiaomi son las que encabezan las preferencias de los compradores, aunque también figuran modelos de celulares de la marca Motorola en el top ten de consumos.

En el listado es posible conocer más información sobre posibilidades de financiación y las condiciones y costos de envío, según el modelo elegido. A su vez, se puede evaluar la puntuación de los vendedores y conocer las referencias y comentarios de otros usuarios sobre las ventajas o deficiencias de cada producto.

