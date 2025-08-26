Los diez teléfonos celulares más vendidos en la Argentina en agosto 2025
El sitio que lidera las ventas online cuenta con un listado de las marcas y modelos más elegidos por los consumidores a lo largo del mes
- 3 minutos de lectura'
Los celulares son unos de los artículos cuyas ventas se encuentran en movimiento constante a lo largo del año; pero, en agosto de 2025, se destacan diez teléfonos celulares como los más vendidos en la Argentina.
De acuerdo al sitio de ventas online Mercado Libre existen diez modelos de celulares que figuran como los más requeridos por los consumidores y que pueden servir de referencia de consulta al momento de adquirir un nuevo dispositivo.
Independientemente de las tendencias comerciales de los usuarios, en ese listado se pueden conocer las prestaciones, detalles y precios estimativos de las marcas más elegidas y realizar una comparación respecto de las necesidades y expectativas antes de tomar una decisión de compra.
Estos son los teléfonos celulares más vendidos en la Argentina en agosto 2025
- Samsung Galaxy A06 128 GB 4 GB Light Blue
- Xiaomi Redmi 14c 256 GB 8 GB Ram Dual Sim Starry Blue
- Celular Samsung Galaxy A15 128 GB 4 GB Ram 50mp NFC Light Blue
- Samsung Galaxy A16 256 GB Dual Sim 8 GB RAM Black
- Celular Xiaomi Poco C75 128 GB Rom 6 GB Ram Green
- Samsung Galaxy A56 5 g 256 GB 8 GB RAM rosa
- Celular Motorola G05 4 + 64 GB color verde
- Motorola Moto E14 64 GB Gris 2 GB RAM
- Xiaomi Redmi Note 14 4g 6,67 256 GB 8 GB Ram Cámara 108 mpx - Color Negro
- Motorola Moto G15 256 GB 4 GB Ram Verde
- Celular Motorola Moto Edge 50 Fusion 8+256 GB Verde Azulado
- Samsung Galaxy A36 5g 256 GB 8 GB Awesome Black
- Motorola Moto G75 256 GB 8 GB Azul Certificación Militar
- Zte Blade A34 Gray 2 GB Ram +64 GB
- Celular Samsung Galaxy A16 6+128 GB Negro
- Nubia Neo 2 256 GB Gris Opaco 8 Gb Ram Color Gris Oscuro
- Xiaomi Redmi A5 4g 6,8 128 GB 4 GB Ram Cámara 32 mpx - Azul
- Samsung Galaxy S24 Fe 256 GB 8 GB 5g Gris oscuro
- Motorola Moto G15 Se 4 GB+ 256 GB Gravity Grey
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5g Violeta 256 GB 8 ram 200 mpx
Las marcas Samsung y Xiaomi son las que encabezan las preferencias de los compradores, aunque también figuran modelos de celulares de la marca Motorola en el top ten de consumos.
En el listado es posible conocer más información sobre posibilidades de financiación y las condiciones y costos de envío, según el modelo elegido. A su vez, se puede evaluar la puntuación de los vendedores y conocer las referencias y comentarios de otros usuarios sobre las ventajas o deficiencias de cada producto.
Estos son los celulares que se quedan sin WhatsApp en agosto 2025
Con el objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios y mantenerse al día con los avances de la esfera digital, la versión más reciente de WhatsApp dejó de funcionar en los siguientes celulares a partir de agosto de 2025:
- Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend.
- Apple: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone SE (1.ª generación), iPhone 6.
- Motorola: Moto G (1.ª generación), Doid Razr HD, Moto E (1.ª generación).
- LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90.
- Huawei Ascend D2.
- Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.
- HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.
Otras noticias de Mercado Libre
- 1
Qué pasa si no eliminas los contactos inactivos en WhatsApp y por qué puede ser peligroso
- 2
Cómo se desactiva el Meta AI de WhatsApp y por qué es importante hacerlo
- 3
Galaxy Z Fold7: probamos el plegable ultradelgado de Samsung
- 4
Plan canje de televisores en agosto 2025: así se puede actualizar por un Smart TV actual