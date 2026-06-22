Los nuevos productos de Apple: desde iPhones plegables hasta AirPods con cámara

Apple ya tiene ideada su hoja de ruta para los próximos años, que profundizará de nuevo en el diseño y estará compuesta por una agenda de dispositivos encabezada por el iPhone plegable, sus anteojos con inteligencia artificial (IA) -al estilo de los Ray-Ban de Meta- y los nuevos AirPods con cámara.

El periodista de Bloomberg Mark Gurman, en su boletín ‘Power On’, aparte de abordar el principal desafío del próximo CEO de Apple, John Ternus, -de tener que recuperar la relevancia del equipo de diseño de la marca estadounidense- revela una agenda de productos para ampliar el portafolio, que incluye nuevos dispositivos para el hogar y anteojos con realidad aumentada e IA.

Ternus tendrá que recuperar el liderazgo del diseño industrial de Apple, algo que se perdió tras la salida de Jony Ive en 2019, que conllevó que este departamento dejase de ocupar un asiento directo en la mesa ejecutiva con el nombramiento de su sucesora Evans Hankey. El perfil de Ternus parece el adecuado para abordar este desafío, ya que proviene de la ingeniería del hardware, aunque tendrá que encontrar un líder de diseño de primer nivel, según indica Gurman en su ‘newsletter’.

El iPhone 18 podría llegar con un fuerte aumento de precios, por el alza de los componentes Shutterstock - Shutterstock

Gurman afirma que “el próximo CEO sabe que se necesita una importante reestructuración en el diseño y se está preparando para dejar su firma en el equipo”. Y de hecho, el haber pasado el año pasado una cantidad de tiempo considerable con el grupo de ID (Diseño Industrial), deja claro el objetivo de Ternus, en contraposición con la presencia limitada de Cook en este departamento.

El iPhone -como producto estrella del portafolio de Apple- hasta el año pasado prácticamente no se había tocado desde hacía media década, y lo mismo ha ocurrido con otras categorías, como Apple Watch, AirPods y Mac, que siguen manteniendo el mismo diseño desde hace casi diez años, salvo excepciones como el Watch Ultra y MacBook Neo, que son más recientes.

Para la transformación del diseño industrial del próximo portafolio con nuevos dispositivos de Apple, Gurman mantiene que el gran reto de Apple será incorporar una figura que lo lidere.

Así podría verse el primer iPhone plegable, con un diseño que le da el tamaño aproximado de un pasaporte cuando está cerrado

En lo que respecta a la hoja de ruta, se lanzarán nuevos iPhones, AirPods, anteojos con IA, iPads, Macs y más, y el portafolio de productos de Apple será el más prolífico de su historia, con ofertas innovadoras que ya están planificadas para este año, 2027 y los siguientes.

El pistoletazo de salida se dará con el debut de iPhone 18 Pro, Pro Max y el plegable iPhone, al que Gurman denomina como el iPhone Ultra, en septiembre. Estos dispositivos se ampliarán con el Apple Watch Series 12 y el Ultra 4. Apple Intelligence potenciará el nuevo iPad de gama de entrada gracias a un nuevo chip y se lanzarán nuevas Macs, al igual que, según mantiene Gurman, “existe la posibilidad de que el ‘smart home hub’ para el hogar inteligente llegue en 2026 junto con un iPad mini con una pantalla OLED”.

El nuevo portfolio de Apple incluiría AirPods con cámara Shutterstock - Shutterstock

Apple espera lanzar el nuevo Apple TV y HomePod mini con Apple Intelligence este mismo año, aunque el gran año para la tecnológica estadounidense será el año que viene, ya que se cumplirá el vigésimo aniversario del iPhone y se espera que despliegue todo su arsenal con los presumiblemente llamados iPhone 20 Pro y Pro Max, junto a la segunda generación del plegable de Apple.

En 2027, tras la segunda generación del iPhone Air, que mejorará la experiencia de la batería respecto al primero, Apple está preparando el lanzamiento de los nuevos AirPods con cámaras para alimentar la IA de Siri y los primeros anteojos inteligentes de la tecnológica.

Gurman cierra la hoja de ruta de Apple para los próximos años al mencionar que “para finales de 2027 o 2028, uno de los grandes lanzamientos de la compañía será el robot de mesa”. Será una versión mejorada de su pantalla para el hogar inteligente con un brazo robótico. Ya mirando más hacia el futuro, Apple sigue trabajando en una versión renovada de Apple Vision.