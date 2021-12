Los pocos vitales de WhatsApp

Se vienen días de WhatsApp a full. En parte por la pandemia, sí, claro, pero las Fiestas siempre son una época de mucha mensajería. Mensajería de todas clases, pero WhatsApp es el rey en la Argentina en este momento, y durante los próximos días arderá.

Es decir, esos grupos que parecían haber perecido de pronto reviven. Tus contactos, a pesar de estar sufriendo una avalancha semejante, creen ser los únicos en tu WhatsApp, y arrecian los mensajes. Y además, claro, hay que chatear como siempre. O un poco más que siempre.

Acá va un compilado de los trucos que, por el Principio de Pareto, son los que más vas a emplear. El Principio de Pareto es también conocido como la regla del 80-20, porque –para usar uno de sus muchos enunciados– hacemos el 80% de nuestro trabajo con el 20% de nuestras herramientas. A ese 20% de lo conoce como los pocos vitales. Aquí van los de WhatsApp para estas Fiestas.

Rancho aparte

Nos pasa a todos. Hay grupos de los que no podemos salir, pero en los que no queremos estar. Hay grupos que requieren que estemos, pero con los que nunca interactuamos, salvo cuando nos arroban. ¿Qué hacemos con esos grupos? Exacto, los archivamos. Y está todo bien, excepto que de pronto se encienden y otra vez te inundan de mensajes la pantalla principal de WhatsApp.

Bueno, un alma caritativa allá en Facebook –o sea en Meta– puso una opción algo oscura en Ajustes> Chats. Allí encontrarás un interruptor que dice Mantener los chats archivados. La explicación no aclara mucho. Funciona así: si activás ese interruptor, cuando alguien mande un mensaje nuevo en un chat (o un grupo de chat) archivado, no va a revivir como una mala hierba. Va a seguir ahí, oculto. Notarás, además, que en la parte superior de la pantalla principal de WhatsApp ahora aparece un indicador de tus chats archivados junto con un número. Ese número indica la cantidad de chats no leídos entre los archivados (no el número total de mensajes; eso sería oprobioso).

¿Y qué pasa si te arroban? Si tal cosa ocurre, arriba, en lugar del número, va a aparecer una arroba. ¿Y si te arroban varias veces? Solo una arroba; y mejor así, francamente.

Escuchame una cosita

Un truco viejo, pero muy útil, es el de arrastrar hacia arriba el ícono del micrófono para grabar audios. De esta forma, no tenés que mantener apretado el ícono del micrófono. Además, y esto es super importante, tenés la posiblidad de pensar dos veces si ese audio salió bien, antes de enviarlo. Bueno, además, hace unos días, WhatsApp implementó una nueva función: la de oír previamente la grabación. Buenísimo. Pero no, todavía no es posible editar. Lo que no sé si no es a propósito, porque, vamos, el que tiene que editar un audio es porque grabó como 5 minutos. Así que, no, Mark, dejalo así. Vista previa y nada más.

Arrobar en el teléfono es fácil. Escribís la @ y te sale la lista de participantes, tocás el nombre del destinatario y listo. ¿Y en la compu? ¿De verdad hay que usar el mouse? No, no, no. El mouse, poco y solo lo justo.

Con el WhatsApp de la compu escribís la arroba, la primera letra del destinatario (o las suficientes hasta que aparezca su nombre; esto depende del número de personas en el grupo y de sus nombres) y apretás Tab. Entonces la aplicación auto completa y listo, podés escribir tu mensaje. Sin sacar las manos del teclado, como los hackers de las películas.

WhatsApp es el principal motivo por el que tu teléfono va a terminar quedándose sin espacio de almacenamiento. Sabelo. Todos esos audios, esas fotos, esos videos, esos stickers y gifs ocupan lugar. Mucho lugar. Ahora, una pregunta: ¿cuántas veces vas a volver a mirar todo eso? ¿Nunca? Correcto. Nunca. Pero tampoco es una buena idea intentar borrar uno por uno. Te llevaría una vida. Y media.

Solución, andá al menú de ese chat en particular (los tres puntos, arriba a la derecha), tocá Más y después elegí el sanador Vaciar chat. Te va a preguntar si también elimina los archivos de ese chat. Decile que sí, y adiós. En mi experiencia, nunca eché de menos nada de todo eso que he ido borrando. También podés borrar el chat completo, claro. Te va a preguntar lo mismo. Dale para adelante. Cuando esa persona te vuelva a escribir, el chat revivirá. C’est la vie.

Alguien muy especial

El truco del estribo: todos tenemos esa persona especial cuyos mensajes nos importan más que los de los demás. Pero muchos de nosotros tenemos además una cantidad de otros interlocutores y por lo tanto el teléfono se la pasa emitiendo notificaciones. Para esa persona especial podés, en WhatsApp, elegir un sonido único. Es simple: abrí el chat con esa persona, andá al menú, tocá Ver contacto y luego Personalizar notificaciones. También podés optar por un color del LED. Nice.

Dato insignificante, pero tierno. En mi caso, esa persona especial nunca manda un mensaje solo, aislado. No, señor. Sus interacciones constan de por lo menos (por lo menos) tres mensajes seguidos, casi sin pausa, tipo metralleta. Así que, a decir verdad, no me hace falta asignarle un ringtone para reconocerla. Pero de todos modos lo hago. Se llama amor. En los tiempos de internet.