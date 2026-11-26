La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) le otorgó a SpaceX la autorización oficial para desplegar Starmind, una constelación de hasta un millón de satélites diseñados para operar como centros de datos orbitales dedicados al procesamiento masivo de inteligencia artificial.

La decisión regulatoria, celebrada por la administración estadounidense como un pilar estratégico para liderar la carrera global de la “superinteligencia” frente a potencias como China, fija plazos de despliegue concretos: SpaceX deberá poner en órbita sus primeros satélites operativos antes de noviembre de 2033, alcanzar las 100.000 unidades en 2035 y completar el 50% del proyecto hacia 2038, con la meta final de finalizar la red completa para 2040.

Elon Musk explica cómo funcionará Starmind, la constelación de un millón de centros de datos orbitales de SpaceX

La infraestructura detrás de los data centers espaciales

El proyecto busca resolver los principales cuellos de botella que enfrenta la infraestructura de IA en la Tierra: el consumo de energía eléctrica de la red y el desvío de agua dulce utilizado en la refrigeración de los centros informáticos terrestres.

Al operar en una órbita heliosíncrona —entre los 500 y 1000 kilómetros de altitud—, las unidades Starmind captarán radiación solar de forma continua. La constelación proyecta alcanzar una capacidad instalada de 100 gigavatios (GW) de potencia y una generación anual de 1000 teravatios-hora (TWh). Además, el sistema aprovecha el vacío espacial para radiar calor mediante paneles desplegables de 160 metros cuadrados, reduciendo sustancialmente los requerimientos energéticos de enfriamiento.

El modelo insignia de esta flota, denominado satélite AI1, posee una envergadura de 75 metros por 30 metros de altura. En su interior albergará servidores basados en la arquitectura Nvidia Vera Rubin (NVL72), equipados con 72 procesadores gráficos (GPU) Rubin y 36 unidades centrales de procesamiento (CPU) Vera por sistema.

Para alimentar estos módulos, la compañía de Elon Musk cerró un acuerdo con la firma alemana Singulus Technologies para la provisión de equipos de celdas solares de heterounión (HJT), proyectando una escala de 100 GW anuales. La fabricación masiva se concentrará en la “Gigasat Factory” en Bastrop, Texas, mientras que los lanzamientos dependerán del cohete superpesado reutilizable Starship. Los resultados del cómputo orbital se transmitirán a la Tierra mediante enlaces láser de alta velocidad conectados a la red Starlink.

Starship es el cohete reutilizable más grande de SpaceX Eric Gay - AP

La alarma de la comunidad científica

A pesar de las promesas de eficiencia energética y avance tecnológico, la aprobación provocó una fuerte ola de críticas en la comunidad astronómica internacional. Organizaciones como el Observatorio Europeo Austral (ESO) y la Sociedad Astronómica Estadounidense advirtieron que la presencia de un millón de satélites brillantes transformará radicalmente la apariencia del cielo nocturno, dificultando la observación de galaxias lejanas y el seguimiento de asteroides potencialmente peligrosos.

Por su parte, la Accademia Nazionale dei Lincei de Italia alertó sobre los riesgos de interferencias radioeléctricas, la contaminación atmosférica derivada de los lanzamientos frecuentes y el peligro de colisiones en cadena que generarían un volumen incontrolable de basura espacial.