Ni uno ni 3200: Elon Musk quiere poner 1 millón de satélites en órbita para su próxima IA

SpaceX, la empresa de Elon Musk, quiere lanzar una constelación de un millón de satélites que orbitarán la Tierra y aprovecharán la energía solar para alimentar centros de datos de inteligencia artificial, según un documento presentado ante la Comisión Federal de Comunicaciones.

La presentación del viernes se publicó un día después de que Reuters informara en exclusiva que SpaceX y xAI, ambas de Musk, están en conversaciones para fusionarse antes de una oferta pública de venta prevista para este año.

Una fusión daría un nuevo impulso a los esfuerzos de SpaceX por poner en órbita centros de datos, mientras Musk lucha por la supremacía en la carrera de la IA contra las tecnológicas Google, Meta y OpenAI.

Los centros de datos son la columna vertebral física de la IA y requieren enormes cantidades de energía.

“Al aprovechar directamente la energía solar casi constante con pocos costos de funcionamiento y mantenimiento, estos satélites lograrán una eficiencia energética y de costos transformadora, al tiempo que reducirán significativamente el impacto medioambiental asociado a los centros de datos terrestres”, afirma la solicitud presentada ante la FCC.

Musk necesitaría la aprobación del regulador de telecomunicaciones para seguir adelante.

Aunque es poco probable que SpaceX ponga en órbita un millón de satélites, cuando actualmente solo existen 15.000, los operadores a veces solicitan la aprobación de un número de satélites superior al que pretenden desplegar para ganar flexibilidad en el diseño.

El cohete Starship de SpaceX despega para un vuelo de prueba el martes 26 de agosto de 2025, en Starbase, Texas. (AP Foto/Eric Gay) Eric Gay - AP

SpaceX solicitó la aprobación de 42.000 satélites Starlink antes de comenzar el despliegue del sistema. La creciente red cuenta actualmente con unos 9500 satélites en órbita.

La solicitud de SpaceX apuesta por la reducción de los costes de Starship, el cohete reutilizable de última generación que la empresa está desarrollando.

Starship ha realizado 11 lanzamientos de prueba desde 2023. Musk espera que el cohete, que es crucial para ampliar Starlink con satélites más potentes, ponga en órbita sus primeras cargas útiles este año.

Reuters