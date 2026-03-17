Nvidia presenta Vera Rubin, la supercomputadora que impulsará las fábricas de IA

Nvidia ha presentado la nueva plataforma Vera Rubin, que actúa como una supercomputadora de inteligencia artificial para impulsar la nueva era de los agentes en la fábricas de IA.

La plataforma Vera Rubin está diseñada para “potenciar cada fase de la IA” con “el mayor despliegue de infraestructura de la historia”, ha apuntado el fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en el marco de la conferencia GTC 2026.

El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, explica el funcionamiento de la plataforma Vera Rubin, que combina CPU, GPU y otros procesadores para potenciar el uso de la IA agéntica Jose Carlos Fajardo� - Bay Area News Group�

Para ello, y según explica la compañía en una nota de prensa, ofrece “una supercomputadora donde múltiples racks diseñados específicamente para la IA trabajan juntos como un sistema masivo y coherente”.

Esta plataforma está formada por GPU Rubin y CPU Vera conectadas mediante el conmutador NVLink 6, junto con la tarjeta de red SuperNIC ConnectX-9 y las DPU BlueField-4. También cuenta con el conmutador Ethernet Nvidia Spectrum-6, así como con los aceleradores de inferencia Nvidia Groq 3.

En total, siete chips y cinco racks que trabajan de manera conjunta para impulsar todas las fases de la inteligencia artificial, desde el preentrenamiento a gran escala, el postentrenamiento y la escalabilidad en tiempo de prueba hasta la inferencia de agentes en tiempo real.

Además, la tecnología Nvidia DSX para Vera Rubin mejora la resiliencia y la eficiencia energética. Para ello, cuenta con la tecnología DSX Max-Q, que permite implementar un 30 por ciento más de infraestructura de IA en un centro de datos con energía fija.

Los primeros productos que usan la plataforma Vera Rubin empezarán a estar disponibles en la segunda mitad del año de la mano de proveedores de servicios en la nube como Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure y Oracle Cloud Infrastructure, y socios como CoreWeave, Crusoe , Lambda, Nebius , Nscale y Together AI. Empresas como Cisco, Dell Technologies , HPE , Lenovo y Asus también ofrecerán una gama de servidores basados en Vera Rubin.