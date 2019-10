Zuckerber dijo que peleará "a muerte" contra el plan de la candidata demócrata, Elizabeth Warren Fuente: AFP

Desde que empezó su campaña, Elizabeth Warren, una de las aspirantes demócratas a la Casa Blanca, ha dejado en claro lo que planea hacer con las grandes empresas tecnológicas como Facebook y Amazon : desmantelarlas y acabar con su monopolio.

Según la senadora, estas compañías han crecido tanto y tienen un poder tan "excesivo" en el mercado y sobre los usuarios, que deben dividirse en empresas más pequeñas.

Ahora, con una grabación filtrada que publicó el sitio de noticias tecnológicas The Verge, sabemos cuál es la opinión al respecto del fundador y presidente ejecutivo de Facebook: peleará "a muerte" contra el plan de la candidata demócrata.

Zuckerberg , que admitió en Facebook que el audio es genuino -fue grabado durante dos reuniones mantenidas por Zuckerberg y empleados de Facebook el pasado mes de julio-, dice que está preocupado por los intentos de dividir su empresa.

"Si ella es elegida presidenta, apuesto que enfrentaríamos un proceso legal, y apuesto que ganaríamos ese proceso legal", dijo.

"¿Y aún así apesta? Sí. O sea, no quiero enfrentarme a una enorme demanda contra nuestro gobierno. Esa no es la posición en la que queremos estar. Nos importa nuestro país y queremos trabajar con nuestro gobierno para hacer algo bueno", agregó Zuckerberg.

"Pero miren, al final, si alguien va a tratar de amenazar algo tan existencial, hay que pelear a muerte", declaró.

Poco después de que The Verge publicara los comentarios de Zuckerberg, Elizabeth Warren respondió en Twitter con una nueva crítica a Facebook.

"Lo que realmente 'apestaría'", escribió Warren haciendo referencia al lenguaje de Zuckerberg, "es que no arregláramos el sistema corrupto que permite que los gigantes como Facebook se involucren en prácticas anticompetitivas, pisoteen los derechos de privacidad del consumidor y que repetidamente no asuman su responsabilidad de proteger nuestra democracia".

Zuckerberg parece estar preocupado por la posibilidad de nuevos competidores Fuente: Reuters

En la grabación filtrada, el fundador de Facebook también habla sobre sus rivales Twitter y TikTok y sobre las dificultades que enfrenta su criptomoneda, Libra.

Y discute las razones por las que se rehusó a asistir a audiencias gubernamentales alrededor del mundo después del escándalo de recopilación de datos de Facebook de la empresa Cambridge Analytica .

"Me presenté a audiencias en Estados Unidos. Me presenté a audiencias en la Unión Europea", afirmó.

"Pero realmente no tenía sentido ir a audiencias a cada uno de los países que quería que me presentara y francamente, no tenían ninguna jurisdicción para exigirlo".

El análisis por Rory Cellan-Jones, corresponsal de Tecnología, BBC

No hay ninguna revelación explosiva en esta filtración, pero nos permite entender cuáles son las principales preocupaciones de Mark Zuckerberg: las regulaciones y los nuevos competidores.

En público, el fundador de Facebook se ha mostrado comedido sobre las regulaciones, incluso ha dicho que les da la bienvenida.

Pero en esta conversación se muestra mucho más combativo, preparado "a pelear a muerte" con la candidata presidencial demócrata Elizabeth Warren si ella intenta dividir su compañía.

En lo que se refiere a la competencia, obviamente está preocupado por el rápido ascenso de TikTok que, a diferencia de Instagram y WhatsApp , es un negocio de China que no será capaz de comprar así que está trabajando en una copia de este servicio.

"Sólo los paranoicos sobreviven" es el título del libro de memorias del fundador de Intel, Andy Grove, y Mark Zuckerberg parece haberlo adoptado ahora, ya que su mantra de "actúa rápido y divide las cosas" ya ha pasado de moda.