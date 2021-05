Sin Me gusta: Facebook e Instagram ahora permiten ocultarlos, tanto en un posteo propio como en las publicaciones que vemos

Facebook tomó hoy una decisión con la que espera cambiar la lógica de las publicaciones en Instagram y en Facebook y, sobre todo, romper con la tiranía del Me gusta y la búsqueda de la popularidad, habilitando para todos los usuarios del mundo unas funciones que venía probando en forma limitada en unos pocos países.

Permitirá, por un lado, ocultar los “Me gusta” en nuestra cronología, es decir, ver las publicaciones de hacen las cuentas que seguimos sin saber qué repercusiones tuvo un posteo ajeno en términos de veces que la gente tocó el botón del corazón, o cuántas reproducciones tuvo un video. La intención: evitar el “efecto manada” que empuja a darle “me gusta” a algo simplemente porque todos lo están haciendo, y no porque realmente valoramos la publicación. Permite focalizarse más en el contenido. Y es reversible: “Imagino una chica adolescente que está en un momento en el que quiere más calma, estar más atenta al contenido, y lo desactiva; y luego puede preferir reactivarlo para ver a qué están reaccionando otros usuarios, qué es tendencia o está de moda ahora”, le dijo a LA NACION Adam Mosseri, el actual director de Instagram.

Instagram ahora permite ocultar los Me gusta que tienen las publicaciones que vemos en nuestra cronología

Por otro lado permitirá, también, hacer una publicación y evitar que los demás sepan cuántos Me gusta cosechó un posteo. La persona que creó esa publicación tendrá el dato, como hasta ahora; sus seguidores no: verán una publicación limpia y sin reacciones. La decisión debe tomarse con cada publicación, y también es reversible. “La intención es despresurizar Instagram y Facebook -dice Mosseri-, lograr que el foco esté en los amigos y no en los Me gusta que tiene lo que decimos”.

Instagram permite ocultar a los demás usuarios los Me gusta que recibe una publicación específica propia

Que la decisión sea voluntaria, y que pueda restablecerse la configuración, viene de las primeras experiencias de Instagram en otros lados. “Comenzamos trabajando con esta idea en 2019, e hicimos unas pruebas en algunos países. En general la reacción fue bastante neutral, no cambió demasiado el ritmo de posteos y me gusta, pero también generó reacciones muy fuertes en algunos grupos. Era algo que queríamos ofrecer, pero permitiendo que la gente eligiera, así que lo hicimos de esta forma; sospecho que los usuarios oscilarán entre habilitar y deshabilitar los Me gusta hasta que encuentren una combinación que les sirve”, afirma Mosseri.

La compañía tiene que ir con pies de plomo, porque esa misma función que muchos critican (la distorsión que genera buscar un Me gusta, publicar contenido para hacer reaccionar a la audiencia) es la que da vida a un ecosistema de influencers, estrellas y medios que ambos productos (Instagram y Facebook) necesitan para mantener su popularidad. Algunos usuarios elegirán no ver los números, pero el algoritmo de recomendación que reordena las publicaciones según la estrategia que considera más efectiva y acorde a nuestros intereses seguirá en acción. Y aunque el cambio es importante para el funcionamiento general de la plataforma, según Mosseri “el futuro de Instagram está más en las Historias y los mensajes privados que en las publicaciones clásicas”.

Cómo configurar Instagram para no ver los Me gusta de los demás

En Instagram , hay que ir a la configuración del perfil tocando el icono de nuestro avatar, y luego el botón de menú arriba a la derecha, y allí elegir la opción Configuración

, hay que ir a la configuración del perfil tocando el icono de nuestro avatar, y luego el arriba a la derecha, y allí elegir la opción En el apartado Privacidad hay que ir a Publicaciones, y allí mover la perilla de la opción Ocultar recuentos de Me gusta y de reproducciones

Cómo ocultar los Me gusta de una publicación propia

Al hacer una publicación nueva de Instagram, justo antes de publicarla, donde permite etiquetar personas y publicar también en Facebook, aparece la opción Configuración avanzada

Al tocar esa opción lleva a un menú donde permite ocultar los me gusta de y visualizaciones de esa publicación, desactivar comentarios y más

LA NACION