Me olvidé el patrón del celular, ¿qué hago?

Una situación estresante que se puede vivir con el celular puede ser olvidarse el patrón del celular o la contraseña. Incluso, al intentarlo varias veces y no acertar el dibujo correcto, el sistema bloquea el acceso (al principio por algunos minutos y, al cabo de varios bloqueos continuados, de forma permanente).

Este método de seguridad es muy importante para la privacidad de las personas, aún más si se tiene en cuenta que el celular contiene información sensible del usuario: fotos, mensajes, videos, llamadas, contactos, redes sociales y contraseñas. Por eso, no tener clave puede ser un riesgo. De cualquier forma, en caso de que ocurra este problema, no hay que preocuparse: es posible desbloquear el celular si te olvidaste el patrón.

¿Qué hago si me olvidé el patrón del celular?

Desbloquear el celular no es tan sencillo como parece, cuando uno olvida el patrón. A continuación, las formas de desbloquearlo.

“Encontrar mi dispositivo”

Los teléfonos Android trabajan con una cuenta de Google asociada. Cuando el celular es propio, ese perfil estará creado con un correo electrónico personal y esto simplifica el proceso. Al acceder al link, desde la cuenta personal vinculada al dispositivo, se debe:

Completar los datos de la cuenta e ingresar a ella.

e ingresar a ella. Hacer click sobre el celular que se necesite desbloquear .

. Hacer click en Bloquear dispositivo .

. Asignar una nueva contraseña.

Una vez realizado este proceso, se podrá utilizar la nueva contraseña en el celular.

Formatear el celular

Esta opción es riesgosa. Esto se debe principalmente porque al llevarla adelante se perderá toda la información almacenada en el celular. De cualquier manera, puede ser una herramienta necesaria para volver a tener control sobre el dispositivo. Una aclaración: si se utiliza algún servicio de almacenamiento en la nube, la información eliminada en el celular se podrá volver a cargar o a visualizar. El formateo afecta solamente a los datos internos al teléfono.

Para formatear el celular es necesario:

Apagarlo completamente.

completamente. Presionar el botón de encendido y alguno de los que se utilizan para el volumen (puede ser solamente el superior, o el inferior, y otras veces son ambos).

y alguno de los que se utilizan para el volumen (puede ser solamente el superior, o el inferior, y otras veces son ambos). Al abrirse un menú con fondo negro, utilizar los botones de volumen para subir y bajar entre las opciones hasta una que dice “ wipe data ”.

para subir y bajar entre las opciones hasta una que dice “ ”. Hacer clic sobre la opción utilizando el botón de bloqueo/encendido.

Seleccionar la opción “ Wipe all data ”, subiendo y bajando con las teclas de volumen y aceptando la opción con la de encendido.

”, subiendo y bajando con las teclas de volumen y aceptando la opción con la de encendido. Confirmar la selección.

la selección. Clickear la opción “ Reboot ” y “ Reboot to system ”.

”. Luego ya se puede configurar de nuevo el celular.

Es fundamental comprender que con esta opción el celular perderá toda la información almacenada. No se podrán recuperar fotos, videos, apps, chats, contactos y demás. Solamente se sincronizarán los que estén almacenados en la nube.

Pedir soporte

Algunas de las compañías de celulares tienen servicios de atención al cliente en locales físicos o en blogs digitales. En el caso de tener dudas sobre el proceso o preferir hacerlo con un especialista, esta no es una mala opción: los técnicos podrán aportar sus conocimientos. Es importante recordar que, probablemente, se requieran verificar los datos de la cuenta asociada al celular.

