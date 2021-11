MeRepresenta, el sitio que organiza los datos de las candidaturas y propuestas de los partidos políticos que participan en las elecciones del domingo

Con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, no son pocos los que todavía no tienen muy en claro qué es lo que se va a votar el próximo domingo 14, ni quiénes son los candidatos, más allá, por supuesto, de los más mediáticos. Por ejemplo, ¿quién va como 13ra candidata a diputada por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires? O ¿quién se postula en el 3er lugar para diputado por el Frente de Todos en Misiones?

Creada por más de 15 organizaciones de la sociedad civil y promovida por la Fundación Democracia en Red (DeR) y con el apoyo de Fundación Avina, la plataforma interactiva #MeRepresenta, se lanzó hace 3 semanas con la idea de acceder a toda la información sobre las elecciones, hacer más ameno el informarse sobre todo lo referido a los partidos, propuestas y candidatos. Al menos, sin tanto griterío y confusión como suele haber en los debates televisivos.

“Buscamos unir esfuerzos para crear una plataforma donde la gente tenga toda la información necesaria para saber qué y a quién va a votar el domingo. Queremos llegar a todas las personas que no siempre tienen tiempo o ganas de estar leyendo largos textos con las plataformas políticas y las propuestas de cada partido”, explica el Director Ejecutivo de Democracia en Red, Agustín Frizzera.

Candidaturas y votaciones previas

La plataforma busca ser dinámica, intuitiva y, con resúmenes concisos de las plataformas y las propuestas, permite conocer a los partidos y a todos los candidatos, con su historial político y todo lo que es útil para saber qué se vota en estas elecciones. Ofrece los datos más importantes sobre cada uno de ellos, mostrando lo más relevante: profesión, pasado político, a qué se postula y demás datos. Algo similar ocurre con las propuestas de cada partido: se muestra una breve descripción de cuál es su postura y un link para ir directo a la fuente, para que el que lo desee pueda ampliar la información.

Al mismo tiempo, es posible ver cómo fue la votación de cada partido en las últimas leyes importantes, con gráficos e información interactiva fácilmente visible al acceder a la web, especialmente desde un celular. “El 95% de la gente que entra a #MeRepresenta lo hace desde el móvil, por eso tratamos de poner textos cortos, organizar la información en niveles y material que se pueda ver fácilmente desde allí, para no perder a quienes no quieren leer textos largos”, aclara Frizzera.

Pero la plataforma también incluye juegos, trivias y contenido didáctico, relacionado no solo con la elección actual, sino también con la historia política argentina. Es una forma de poner a prueba los conocimientos que se tienen sobre varios temas, con mucha información sobre fechas y leyes que están vigentes y que no siempre se tiene en claro. Al respecto, sostiene Frizzera que “la mayoría de la gente que entra a #MeRepresenta está en el orden de los 20 a los 40 años, y vemos que la sección con más engagement es, precisamente, la de juegos. En general, a la gente que no le va muy bien con las respuestas, pero suelen intentarlo varias veces, con lo que van aprendiendo. Pasan un promedio de 5 minutos en esa sección, y por eso pensamos que es la puerta de entrada para el sitio”.

La repercusión a nivel nacional empezó algo tímidamente, pero fue ganando adeptos al acercarse la fecha de la votación. Los visitantes del sitio (cuenta con 80.000 visitas únicas y más de 200.000 clics) son de los distritos con mayor población: la mitad de ellos son de la provincia de Buenos Aires (50%), mientras que luego se ubican CABA (17%), Córdoba (10%) y Santa Fe (6%).

Del desarrollo participaron unas 50 personas (“todo orgánico”) y para el desarrollo del sitio se basaron en experiencias de otros países, como por ejemplo Voto Informado, de Perú y su versión de México. Está realizado con código abierto, y según sus creadores el sitio se mantendrá operativo aún luego de las elecciones del domingo, para pasar a ser una plataforma que se puede usar -”ampliado y mejorado”- no solo en futuros comicios en la Argentina, sino en otros países (los próximos en Colombia y Brasil, por ejemplo).