Encontró a su pareja engañándolo con su mejor amigo, filmó el momento y se volvió viral

Una secuencia de videos se volvieron tendencia en las últimas horas en Facebook. Los mismos muestran la travesía de un hombre en medio de un monte; pero, a diferencia de lo que muchos pensaban, no buscaba tener una aventura en la naturaleza, sino descubrir si su esposa le era infiel con su mejor amigo.

En el primer clip, el hombre escondido entre algunos árboles grabó la secuencia en que se puede ver a esposa desvestirse para mantener relaciones sexuales con su amigo. “Miren. No, no. Claro, ella me dijo a mí que supuestamente se veía con una amiga. Mira como él se saca el pantalón y ella ¡qué le está diciendo!“, se escucha a decir al engañado con tristeza. Pero la cólera del momento fue tal que no pudo evitar entrometerse en el instante de pasión de los amantes para pedirles explicaciones.

“Carlos, ¿pero qué es lo que buscas tú aquí?“, le pregunta su esposa con vergüenza al reconocerlo detrás de ella. ”¿Cómo que qué busco yo aquí? A mí me están cansando de decírmelo. ¿Te acuerdas cuando me rompiste la cámara de seguridad de la casa?“, le recordó con odio el hombre, al pensar en el primer episodio que le generó sospechas sobre la fidelidad de su amada.

El momento en que la mujer le pide a su marido que la perdone

Al tratar de explicar el encuentro con su amante, la mujer le dijo: “Es que te dije que me iba a ver con unas amigas mías y él me vino a alcanzar”. Sin poder creer la excusa que escuchaba, Carlos le remarcó que su ropa interior se encontraba tirada por el lugar y grabó con la cámara las prendas de los dos.

“¡Te amo!“, le gritó la esposa al hombre mientras se limpiaba las lágrimas de su rostro. ”¡Tú no amas a nadie! Tú estás loca y no amas a nadie. Mirá, tú no tienes puesto esto, ¿por qué?“, le gritó el marido y le lanzó la ropa interior a la que se refería en la cara.

Los videos del affaire cometido se viralizaron rápidamente en Facebook, donde obtuvieron más de 50 mil visualizaciones en pocos días. En los comentarios, gran cantidad de personas opinaron sobre la actitud de los amantes, el accionar del hombre y muchos otros pidieron conocer cómo continuó la historia, que ya parecía una telenovela seccionada en partes.

Las reacciones en redes sociales a los videos virales de Facebook (Foto: Captura de pantalla de Facebook)

“Un consejo, déjala, por favor no te desgracies la vida por una mujer que no sirve, hay más hermano, no vale la pena”; “Andaban buscando guayabas...no pienses mal” y “El que está grabando está sintiendo el verdadero dolor”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron al respecto.

Sin embargo, muchas personas cuestionaron las grabaciones e incluso pusieron en tela de juicio la veracidad de lo ocurrido. “Esto es todo actuado, señores. No se mortifiquen”; “Esa mujer es muy vieja para ti. Es todo un montaje. No jodan con tantas mentiras”; “Vaya video, como si los otros no vieran que los están grabando” y “Este video es pura basura y una mentira para la gente que de verdad lo cree”.