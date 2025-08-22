Metal Gear Solid Delta: probamos la remake de un juego que es una obra maestra

Hay videojuegos que quedan grabados en tu memoria para siempre. Así como ese gol que podés relatar de memoria, esa escena que podés actuar palabra por palabra, o ese momento de tu infancia que te llevás a todos lados, los videojuegos tienen esa llegada a tus recuerdos que te marcan de por vida. Y Metal Gear es uno de esos juegos que pase el tiempo que pase, vas a seguir recordando con cariño y con la sensación de que nunca vas a volver a jugar a algo así. Con Metal Gear 3, el juego original en el que se basa la remake Metal Gear Solid Delta de la que vamos a hablar en esta nota, pasaba esto. Si bien su jugabilidad era genial, y su historia, complicada como todos los juegos de Hideo Kojima, era memorable por los momentos de la trama, los enfrentamientos, las canciones o las cinemáticas; eran el fuerte de un juego que no envejeció tanto como creíamos.

El Metal Gear Solid 3 salió en 2004 para la PlayStation 2

Metal Gear Solid Delta es una remake super respetuosa del juego original. Algo que hay que aclarar es que Konami, dueña de los derechos del juego, no había terminado de la mejor manera con el creador, el japonés Hideo Kojima, quien partió de la empresa con cara de pocos amigos. Esto hizo que no participe en nada de la creación de esta remake. Pero podemos decir que el respeto de la empresa por la obra original se siente.

“Lo principal con Delta fue asegurarnos de mantener todo en el original tal como es. En términos de jugabilidad, su historia... todo como en la PlayStation 2”, comentó a LA NACION Yuji Korekado, productor del juego, quién trabajó en otros títulos anteriores de la saga. “Una de las cosas que modificamos fueron los controles, aunque también dejamos dos tipos de juego: el Estilo Legado y Estilo Nuevo. El nuevo está diseñado para aquellos que nunca jugaron un Metal Gear, porque queríamos asegurarnos que podían jugarlo lo mejor posible con los controles a los que están acostumbrados con otros títulos”.

De qué se trata el Metal Gear Solid Delta

En Metal Gear Solid Delta, vamos a vivir los mismos hechos que en Metal Gear 3, de la misma manera y lo más destacable es que con las mismas mecánicas que el juego original, inclusive con las mismas voces que el original. Quizás vas a decir, pero si es un remake podrían haber mejorado las físicas (por ejemplo, cuando atravesás cuerpos tirados en el piso como si no estuvieran ahí, o cuando los movimientos se sienten trabados o antiguos), pero no. Konami decidió que el espíritu del juego está en estas sensaciones, y lo respetó al pie de la letra. En ningún momento se obvia o se ignora a Kojima. A pesar de la pelea (y de que el japonés aseguró que no va a jugar esta remake) Hideo está presente siempre.

El juego Metal Gear Solid Delta respeta el diseño y el guion del juego original

Donde si el juego nos da modernidad es en la elección del tipo de controles, como nos comentaba Korekando. Al arrancar, nos da la opción de “jugar con controles originales” o elegir una nueva opción, más moderna de como usar nuestro joystick, que es la elegido. Con pequeños cambios de cámaras y acciones, siguen los mismos menús, las mismas gráficas, los mismos sonidos, todo más pulido.

El juego se ve bien, se siente bien y se adaptó muy bien al nuevo motor gráfico Unreal Engine, que lo corre sin problemas, pero sin faltarle el respeto a la obra original, aportando mejores texturas, más color, más detalles de la jungla.

Trailer del Metal Gear Solid Delta

La historia: Rusia, armas nucleares, la Guerra Fría

Esta jungla de Rusia es donde vamos a vivir la historia de Big Boss, en lo que es una precuela de MGS y MGS2, cuando era un soldado de espionaje que se infiltra en Rusia para buscar armas nucleares y donde vamos a tener que atacar con sigilo, escondiéndonos entre los matorrales, cazando animales para sobrevivir y planificar todos los movimientos…. Pero no te vamos a contar mucho más por si es tu punto de partida en esta saga. Lo que sí te vamos a decir es que todo tiene olor a cine: hay cinemáticas de acción, y muchísimos momentos que te llevan a las películas de espías, hasta con una intro al estilo James Bond que pone los pelos de punta.

Acá vamos a ver historias de traiciones, secretos y conflictos internacionales con enemigos memorables como The Boss o The End, el duelo de francotiradores que si dejás pasar el tiempo o adelantas el reloj de tu consola… tu enemigo muere de vejez como en el original (épico). “Nos dimos cuenta mientras hacíamos este proyecto que muchos de los jugadores nuevos no saben qué es Metal Gear y queríamos darles la oportunidad de jugarlo como algo nuevo. Por eso pensamos mucho en dónde deberíamos comenzar, ya que son muchos los juegos de la saga. Y como MGS3 es, en términos de la historia lineal, la historia de origen, decidimos comenzar ahí para que fuera el primer paso que tomaran los jugadores, en especial aquellos que nunca jugaron”, cuenta Korekando y agrega: “En lo personal, nos estamos volviendo más viejos y el tiempo pasa. Pero mientras todavía podamos hacer juegos, queríamos darles a las personas la oportunidad de volver a jugar Metal Gear“.

Trailer del Metal Gear Solid Delta

Esta remake llega con todos los detalles y con toda la fuerza de una historia bien contada que está acompañada por una jugabilidad atractiva, el misterio y el desafío que pocos juegos en la historia logran tener. Si bien el original se podía jugar en colecciones anteriores y remasters, esta es la manera más “bonita” y pulida de jugarlo en la nueva generación de equipos.

Metal Gear Solid Delta va a llegar para todas las consolas de nueva generación y PC este 28 de agosto, y puede ser una genial manera de volver a jugar eso que tanto te gustó hace ya 21 años, o bien la mejor manera de entrar a una saga que quizás no te dan ganas de jugar con gráficos y controles antiguos.