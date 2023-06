Murió John B. Goodenough a los 100 años: fue el premio Nobel que creó la batería de iones de litio en 1991

escuchar

El creador de la batería de ion de litio recargable, John B. Goodenough, ha muerto este domingo a la edad de cien años, habiendo contribuido también al desarrollo de la memoria RAM, otro componente destacado en computadoras y teléfonos móviles.

La batería de ion de litio recargable está detrás del desarrollo de los teléfonos móviles, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos de uso cotidiano en la actualidad. Es fruto del trabajo de Goodenough y su equipo de científicos, quienes investigaron sobre materiales catódicos críticos que proporcionan alta densidad de energía.

John Goodenough con sus colegas en la universidad de Texas; siguió trabajando hasta la década pasada Gentileza Universidad de Texas

En 1979 “descubrieron que al usar óxido de cobalto y litio como cátodo de una batería recargable de iones de litio sería posible lograr una alta densidad de energía almacenada con un ánodo que no sea litio metálico”, explican desde la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos) en una nota de prensa.

Goodenough nació en 1922 en Alemania. Comenzó su carrera en 1952 en el Laboratorio Lincoln del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde contribuyó al desarrollo de la memoria de acceso aleatorio (RAM). También fue uno de los fundadores de la teoría moderna del magnetismo, conocida como las Reglas de Goodenough-Kanamori.

Tras su paso por el MIT, Goodenough fue profesor y director del Laboratorio de Química Inorgánica de la Universidad de Oxford, donde hizo el descubrimiento de iones de litio. Posteriormente, en UT Austin, donde llegó en 1986, siguió desarrollando innovaciones en baterías, incluida la base para un prototipo de batería de ion de litio que comercializó Sony en 1991. Cinco años más tarde, el grupo de investigación de Goodenough descubrió un material de cátodo más seguro y más respetuoso con el medio ambiente.

John B. Goodenough en 2017, celebrando su cumpleaños número 95 en la universidad de Texas Gentileza Universidad de Texas

Goodenough ha fallecido este domingo, a la edad de cien años, como ha informado la Universidad de Texas en Austin. Entre los reconocimientos a su carrera, se encuentra el Premio Nobel de Química (2019), que compartió con Akira Yoshino y Stanley Whittingham por sus trabajos para producir la primera batería de iones de litio comercial.

En 2016 le dijo a la BBC que si no tenía un teléfono móvil, era por principios. “Tengo mi computadora en mi escritorio. Pero cuando llego a casa a la noche me gusta estar solo. No me gusta que me molesten más de lo necesario”, explicó, entre risas.

