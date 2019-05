Leandro Africano SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de mayo de 2019 • 00:06

La irrupción de Netflix cambió para siempre la forma en que se consumen los contenidos audiovisuales. Y esta característica no es propia de una generación sino que alcanzó a todas casi por igual. En la Argentina el mercado opciones de streaming alcanzó un grado alto de maduración que incluso puso en jaque a los cableoperadores, que rápidamente tuvieron que adaptar sus servicios al modo Internet, de consumo móvil, sin horario ni días de estreno. Con la reciente llegada de Movistar TV y Movistar Play la disputa de fondo es si las plataformas online complementan o no la TV paga. De esta manera la oferta oscila entre unificar en un sólo prestador los servicios de Internet y contenidos, o bien mantenerlos por separado para ganar independencia.

El costo, la cantidad y calidad de los contenidos y la disponibilidad son hoy las variables más importantes que tienen en cuenta los usuarios a la hora de definir un tipo de servicios único o complementario. La posibilidad de mejorar los precios siendo cliente de un operador de telefónica móvil también juega un rol destacado a la hora de definir el servicio.

Servicios disponibles

Acá comparamos los servicios más usados en la Argentina, por orden alfabético:

Cablevisión Flow

Este es uno de los combos que ofrecen servicios de Internet y contenido, y TV en vivo (las últimas 24 horas de toda la transmisión de la grilla, con la posibilidad de almacenar un programa específico por más tiempo). Amenazada su subsistencia como proveedora de TV paga, lanzó su plataforma Flow hace unos años y desde allí comenzó su camino como opción de streaming ya que se puede ver por un navegador, en una aplicación (Android/iOS y Chromecast) o bien en algunos Smart TV.

El servicio está atado a la contratación de la conexión de Internet, en planes que van desde 849 a 2080 pesos. Por tratarse de un operador de TV paga se pueden contratar (con costo extra) los servicios de HBO y Fox Premium y por supuesto la los partidos de la superliga de fútbol argentino. Además de incluir la aplicación de YouTube, recientemente decidió incorporar Netflix en su oferta de aplicaciones, con la intención que mantener a su audiencia dentro de su plataforma. Es decir, se puede acceder a ambos servicios dentro de la interfaz de Flow, lo que permite prescindir de otro dispositivo que los incluya si la tele no es Smart.

Admite hasta dos dispositivos en uso en forma simultánea, no tiene todavía contenido 4K y entre los estrenos que ofrece, vía los canales o su propio contenido, están Game of Thrones, El Tigre Verón, Otros pecados, El mundo de Mateo, Nace una Estrella, Bohemian Rhapsody, El Grinch, Killing Eve, True Detective, Free Solo, This is Us y Matadero.

Una diferencia clave de Flow, Movistar TV respecto de Netflix y otras propuestas es la inclusión de canales de TV tradicionales, transmisiones deportivas en vivo, etcétera Crédito: Shutterstock

Claro Video

Es la plataforma de la compañía de telecomunicaciones que, además de ofrecer el servicio de audio con Claro Música, también se enfocó en el contenido audiovisual. Se trata de una abundante oferta generalista, con gran cantidad de estrenos de Hollywood, producciones latinas (sobre todo mexicanas y argentinas) y un extenso catálogo de series que en su mayoría han sido exitosas en todo el mundo.

El gran atributo es que es de acceso gratuito para los abonados a la telefonía móvil con planes pospagos; los demás deben pagar 89 pesos. Una película estreno tienen un valor variable de entre 30 y 40 pesos. Sólo se necesita conexión a Internet, se paga con tarjeta de crédito o con débito en cuenta del celular y está disponible en las plataformas de descarga de aplicaciones de Android, iOS, PlayStation y Xbox; también funciona con Chromecast. No tiene contenido 4K; permite hasta 5 dispositivos en uso simultáneo. Entre los estrenos que ofrecerá se cuentan los films Aquaman, Ralph rompe Internet y Bumblebee. En series llega A very english scandal y la séptima temporada de New Girl.

Neflix

El servicio líder que se transformó en un genérico del streaming y disfruta las virtudes de ser pionero en la categoría. A fuerza de grandes producciones propias, compras de contenidos relevantes y alianzas es el favorito del público general, con una oferta de contenido en series, películas y documentales que aventaja muchísimo en cantidad a sus competidores.

En la Argentina tienen tres planes diferentes que van desde los 149 pesos hasta los 299. Entre los más jóvenes se convirtió en un aliado fundamental y para muchos su oferta les alcanza para sus consumos de contenidos porque no desean ver noticias ni eventos deportivos, dos de las categorías donde Netflix no ofrece programación. Tiene contenido nacional como El Marginal, Go! Vive a tu manera, Perdida, Edha, Mi obra maestra, El Ciudadano ilustre y El puntero, entre otros.También producciones internacionales como Triple frontera, Emboscada final, Nuestro planeta, Stranger Things , La casa de papel y Black Mirror, que en breve estrena su quinta temporada.

Otros de los grandes atributos es que ofrece la más amplia disponibilidad es en todas las plataformas, todos los Smart TV y dispositivos de streaming y consolas de videojuego (Android, iOS, PS4, Xbox). Tiene contenido 4K -depende de la conexión a Internet- y hasta cinco dispositivos simultáneos en el abono más caro.

Todos los servicios modernos tienen versiones para ver en el celular o en la pantalla grande del televisor Crédito: Shutterstock

Movistar TV y Play

Es la combinación de una plataforma de streaming que incluye acceso a Internet por fibra. Es decir, compite con Cablevisión y con Claro al mismo tiempo. Y de alguna manera su argumento de venta es que ofrece lo mejor de los dos mundos: posee un catálogo de 600 series, 3500 películas, todos los canales argentinos y la gran mayoría de las opciones de TV paga como fútbol, HBO y Fox Premium, siempre con costo extra.

Sus planes comienzan en $1692 hasta los $2037, atados a la conexión de banda ancha y a la disponibilidad de fibra óptica en la zona. A esta oferta hay que agregarle el reciente lanzamiento de Movistar Play, la plataforma exclusiva para usuarios de la empresa de telecomunicaciones que ofrece cine, series y los principales canales de aire y TV paga argentina (con un costo extra de $190). Está pensada para quienes ya tienen conexión a Internet e incluye Movistar Series, que cuenta con producciones exclusivas de la compañía como La Peste, El Embarcadero, Félix y Arde Madrid, entre otras. También integra Movistar eSports, dedicada a competencias gamers y videojuegos; La Nación+ y la TV Pública; además de varias series y películas on demand. Se suma Hierro , una coproducción de Francia y España protagonizada por Darío Grandinetti, producciones de Movistar+ de España y Movistar Series en América latina

Es compatible con Android y iOS. Promete contenido 4K para este año, y admite hasta dos dispositivos en simultáneo para cada cuenta.

Otras alternativas

HBO Go

Es la plataforma online con todo el catálogo de la compañía, pero que se puede adquirir por fuera de la TV paga. Tiene un costo de $260 mensuales y sólo se necesita una conexión a Internet. Por ahora está disponible a través de navegadores, en Smart TV LG y Samsung, en las plataformas de descarga de Android y Apple, y en dispositivos como Chromecast. En este caso se trata de una propuesta enfocada casi mayoritariamente en el público adulto con programas propios que han sido premiados y de calidad cinematográfica. Entre sus títulos más recientes están Games of Thrones, True Detective, Westworld, Veep, Sharp Objects, Big Little Lies, Señor Avila, entre muchos otros. Tiene la opción de prueba gratis por una semana y luego se accede con pago de tarjeta de crédito.

HBO y Fox ofrecen vía una aplicación todo el contenido que tienen en sus canales para TV por cable Crédito: Shutterstock

Fox App

Es la propuesta del canal de TV paga en su versión online pero con mayor cantidad de opciones, segmentadas por contenidos y audiencia, lo que hace mucho más simple la búsqueda dentro del amplio catálogo: de esta manera incluye 20 canales que combinan series, películas, deportes (incluyendo la Superliga de fútbol argentino si se abona al servicios de TV paga), documentales y transmisiones en vivo. Toda la oferta de contenidos es gratis si se es suscriptor de cable o satélite, pero además dentro de la aplicación se puede obtener acceso al catálogo premium, por el que hay que abonar un extra de $246 a través del operador de TV paga. Este servicio permite ver todas las temporadas de The walking dead, Homeland, la temporada actual de The Simpsons, Vikings y un gran catálogo de producciones de National Geographic. Entre sus filmes destacados para esta temporada se destacan Deadpool 2, Isla de perros, Un lugar en silencio y Cincuenta sombras más oscuras. El diseño de la plataforma permite ver el contenido bajo demanda, en vivo o simplemente por búsqueda.

Amazon Prime Video

Es el servicio de streaming de una de las mayores compañías de venta online y agrupa en su plataforma cada vez más series propias y guarda ya algunos clásicos. Incluye ficciones propias como Homecoming, The Man in the High Castle, Jack Ryan o American Gods. Fuera de su catálogo original tiene en la actualidad títulos como A Very English Scandal, Justified, The Shield y todo Seinfeld. También un gran catálogo de películas indias de Bollywood. Desde Argentina tienen un costo inicial de 3 dólares por los primero 6 meses, luego 6 dólares y se necesita una tarjeta de crédito internacional.

Qubit

Para aquellos usuarios que son más afines a las películas y al cine no comercial, esencialmente europeo, asiático y latinoamericano, está la plataforma argentina Qubit. En la actualidad cuenta con un catálogo de aproximadamente 3000 películas, incluyendo clásicos de todos los tiempos, cine nacional, estrenos de Hollywood, documentales y cortometrajes. Se puede acceder a los títulos a través de múltiples dispositivos como PC, navegador móvil, smartphones y Smart TV de las marcas Samsung, Philips, LG, Sony y BGH. Tiene un costo de $259 mensuales y entre sus títulos se pueden encontrar perlas del cine italiano, francés, producciones estrenadas en el BAFICI y selecciones de filmes de Martin Scorsese, David Lynch, Ingmar Bergman, Luis Buñuel, Billy Wilder y Woody Allen.

Cinear y Contar

La plataforma nacional Contar permite el acceso a los canales de la TV pública, así como a series y documentales de producción nacional. Mientras, Cinear ofrece algo similar con más de 600 películas, series y cortos realizados en la Argentina con el auspicio de Incaa. En ambos casos no tienen costo y se pueden ver en la Web, y en sus respectivas aplicaciones para Android y para iOS. También es compatible con Chromecast.

La fortaleza de la propuesta de Disney+

Disney+

A principios de abril se anunció el lanzamiento de Disney+, el servicio que la compañía de entretenimiento más grande del mundo ofrecerá desde noviembre en Estados Unidos y desde 2020 en América latina. Por el momento se sabe que incluye títulos de Marvel, Star Wars, Pixar, Fox, National Geographic y producciones que provienen de su histórica programación, además de toda la filmoteca de Fox, y que tendrá un costo muy competitivo en Estados Unidos: cercano a los 6 dólares.

Paramount+ ya está disponible en algunos mercados europeos bajo el nombre de Paramount Play

Paramount+

Por último, la compañía Viacom, dueña de Telefé en la Argentina, anunció su propio servicio de streaming, que estará disponible desde el mes de junio y llegará a nuestro país. Se trata de Paramount+, que ofrece contenido premium como The Handmaid's Tale y Yellowstone, así como una serie de éxitos globales, además de 2 mil capítulos de marcas globales de Viacom, incluyendo MTV, Comedy Central y Paramount Channel. Además, Paramount+ ofrecerá los shows originales locales e internacionales infantiles de Nickelodeon. Aunque en la mayoría de los países de América Latina la plataforma estará integrada a Claro Video, se espera que en Argentina se ofrezca por separado a un precio de 4,50 dólares.