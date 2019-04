Viacom lanzará en la Argentina Paramount , su propio servicio de streaming

Entre fines del año pasado y comienzos de este se lanzaron varios servicios de streaming que prometen contenidos premium. Hace pocos días se sumó Disney, con su servicio Disney +, y el anuncio de su inminente salida de Netflix . Ahora Viacom, firma estadounidense que es propietaria y opera el portfolio de marcas de entretenimiento que incluyen Telefé, MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central, Paramount Channel y Vh1, acaba de lanzar en la región su servicio Paramount+.

Este servicio de video on demand por suscripción contará, entre sus platos más fuertes, con la serie completa de El cuento de la criada ( The Handmaid's Tale en inglés) y Yellowstone, serie protagonizada por Kevin Costner. "Tendremos el estreno exclusivo de la tercer temporada del Cuento de la criada", adelanta Ezequiel Fonseca Zas, vicepresidente Senior de Estrategia y Marketing Multiplataforma de Viacom, en una entrevista con LA NACION.

Además esta plataforma ofrecerá más de 2000 episodios de populares programas internacionales y primera-ventana de algunas de las exitosas producciones originales locales de MTV y Comedy Central como De Ferias Com O Ex Brasil, Acapulco Shore, Jersey Shore, decenas de episodios de stand-up comedy latinoamericano, ¿Are You The One? en sus versiones latinoamérica, Brasil y UK, Just Tattoo Of Us, entre otros.

Aunque todavía no hay un precio definitivo del servicio, el ejecutivo adelantó que costaría cerca de 4,5 dólares -bastante más económico que los 7 dólares, que se estima costará el servicio de Walt Disney Company- "Hemos tomado como política acompañar las devaluaciones y monedas de toda la región", detalla Fonseca Zas.

Viacom es dueña del 85 por ciento del contenido que distribuye. "Somos una casa productora, un gigante que produce contenido en todo el mundo. Actualmente se produce el doble de lo que se producía hace unos años y eso nos permite abrir nuevas ventanas de difusión", aclara el ejecutivo.

Hoy esta firma produce contenido en más de 190 países y, dentro de la región creó Viacom International Studios (VIS). "VIS produce contenido en Miami, México, Brasil y en Argentina, en los estudios de Telefé. Esa usina de contenido que realiza desde novelas, hasta películas y series, y va alimentar esta plataforma, pero Paramount+ no vive sólo de nuestras producciones, también compraremos contenido de los principales estudios de Hollywood", revela Fonseca Zas.

Estrategia diferente

Cuando se le pregunta si piensan -al igual que hizo Disney- salir de las otras plataformas donde comercializan sus contenidos, el ejecutivo es contundente: "No. Producimos suficiente contenido para alimentar varias ventanas. Vamos a seguir con nuestro core business, que es la televisión paga o abierta, como en el caso de Tefele. Nuestros contenidos continuarán estando en las grillas de la televisión paga. Además continuaremos produciendo para Netflix y Amazon Prime, como lo hacemos hoy. En Paramount+ tendremos estrenos exclusivos que convivirán en armonía con nuestras otras ventanas, sin superponerse".

¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?

A partir del 1 de mayo Paramount+ estará disponible en Brasil para suscriptores de Net y Now (plataforma OTT de Net). En junio se lanzará la aplicación para iOS y Android en Brasil. Y en julio se lanzará a través de Claro Video en Latinoamérica, empezando por México, pero sin fecha exacta, aún, para el resto de los países. ¿Cuánto llegará a nuestro país? Desde Viacom adelantaron -sin mayores precisiones- que "estaría desembarcando hacia fines de este año" a través de una aplicación para dispositivos móviles.

Cabe destacar que este servicio llega a la región recién ahora, pero ya había sido lanzado en 2017 en Dinamarca, Suecia, Noruega; mientras que el año pasado fue presentado en Finlandia, Hungría y Polonia, en este último caso bajo el nombre Paramount Play.