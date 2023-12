escuchar

Un mensaje de texto es la puerta de entrada para un delito informático que había aparecido en agosto de este año, y también en 2022, pero que reflotó, quizás aprovechando las compras de fin de año. Se trata de un SMS que habla de la entrega de un paquete, pero que en realidad redirige a un sitio muy parecido al del Correo Argentino para pedirle a los usuarios datos personales y de su tarjeta de crédito.

Renato Splendore, un emprendedor que se dedica a soluciones multimedia para vehículos, estuvo a punto de ser víctima de esta estafa. “Me llegó un mensaje de texto con un link informando que tenía mal la dirección de un envío del exterior por Correo Argentino del servicio puerta a puerta”, le contó a LA NACION.

Él suele comprar piezas y dispositivos al exterior, por lo que es normal que algunos envíos le lleguen directo y otros tenga que ir a buscarlos al Correo o a la Aduana. “Cómo estaba esperando un paquete hace un par de meses y no llegaba, me pareció que tal vez esa era la razón, así que entré al link y me pedía que reingresara información personal: nombre completo, dirección, teléfono, mail, etc. Hasta ahí todo bien”, relató.

Pero en un momento algo le generó dudas. “Después de completar los datos me pidió que ingrese el número de tarjeta de crédito… ahí dije epa, acá hay algo raro, ya que el envío se había abonado y pagado los aranceles e impuestos de importación correspondientes”, detalló.

Parece la página del Correo Argentino, pero es un sitio falso

Eso lo salvó: habló con el Correo, le informaron que era una estafa y además entró al sitio oficial. Con los datos de seguimiento del envío vio que el pedido estaba en curso. “Casi caigo en la trampa, me pasó por ver ese mensaje a la mañana, cuando recién me despertaba”, agregó.

Como dicen los especialistas, todos podemos caer víctimas de este tipo de engaños, la clave es estar en un momento de distracción. En este caso, se trata de una estafa por phishing, en el que los ladrones se hacen pasar por otra entidad y usan un link fraudulento en un mensaje para atraer personas inocentes.

El alerta del Correo Argentino

En agosto, Correo Argentino informó en sus redes sociales de esta estafa virtual.

“Desde @CorreoOficialSA no enviamos ningún SMS diciendo que te llegó un paquete con la dirección incorrecta. Se trata de un “phishing”, es decir, una estafa o robo de información personal”, explicó el organismo.

Correo Argentino recomienda: no ingresar en el enlace, prestando especial atención al dominio y a autenticidad de la web que lo solicita, así como tampoco proporcionar datos personales, ni datos bancarios o de tarjetas de crédito y claves.

Claves para evitar este tipo de estafas

No hacer click en vínculos que llegan por correo electrónico, WhatsApp o SMS. Ir directamente a los sitios oficiales de las empresas. Ante la duda, comunicarse directamente con el lugar (sea un banco, un organismo público, etc) para verificar que el mensaje que llegó sea válido.

Evitar dar datos personales, como fotos del documento, selfies o datos de la tarjeta de crédito o débito.

Si fuimos víctima de una estafa se puede denunciar el hecho a las autoridades. Por ejemplo, se puede contactar a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) enviando un correo a denunciasufeci@mpf.gov.ar.

Temas Estafas virtuales