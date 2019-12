Sin notch ni muescas, así se ve la pantalla Total Vision de 6,5 pulgadas del Motorola One Hyper

4 de diciembre de 2019

Motorola acaba de sumar un nuevo integrante a su línea de teléfonos One con el modelo One Hyper, un smartphone que se destaca por su pantalla libre de notch de 6,5 pulgadas gracias a la cámara frontal retráctil de 32 megapixeles. A su vez, es uno de los modelos disponibles en el mercado con un sensor principal de 64 megapixeles para la cámara principal dual.

En el Motorola One Hyper ambas cámaras, tanto la frontal retráctil como la doble en la parte posterior, cuentan con la función Night Vision para realizar capturas en condiciones de baja luminosidad y que ya estuvo presente en otros modelos de la familia One y en los recientes Moto G8 Plus y Play. Por su parte, la cámara dual principal dispone de la tecnología Quad Pixel para ganar mayor sensibilidad a la captura de luz y está compuesta por el sensor de 64 megapixeles y la cámara ultra gran angular de 118 grados de 8 megapixeles.

En la parte posterior del Motorola One Hyper están las cámaras de 64 megapixeles y otro de gran angular de 8 megapixeles, junto al lector de huellas dactilares

La cámara retráctil, un diseño que ya está presente en teléfonos como el OnePlus 7 Pro, es uno de los aspectos llamativos del Moto One Hyper e impacta de forma directa en el diseño de la pantalla Total Vision de 6,5 pulgadas sin bordes, despejada de muescas tipo notch o agujeros.

A su vez, Motorola equipó al One Hyper con una batería de 4000 mAh junto a un sistema de carga rápida Hyper Charging que permite completar un 75 por ciento de la capacidad en solo 30 minutos.

Así se ve la cámara frontal retráctil de 32 MP del Motorola One Hyper

En su interior el One Hyper utiliza un procesador Qualcomm Snapdragon 675 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento, que se pueden ampliar hasta 1 TB mediante una tarjeta de memoria. Sin ser la versión Android One, el nuevo teléfono de Motorola cuenta con Android 10 en una versión libre de agregados extra y con funciones clásicas de los gestos de los teléfonos Moto.

El Motorola One Hyper ya está a la venta en Estados Unidos a 399 dólares y se espera un lanzamiento en los próximos meses en los mercados de América latina, Europa y Medio Oriente.