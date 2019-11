El nuevo Moto G8 Plus suma las características presentadas por Motorola en sus modelos One Vision y One Action, como las funciones Night Vision y el gran angular

Con el reciente lanzamiento de su línea de teléfonos en marzo pasado, Motorola volvió a renovar la familia de smartphones de gama media con los Moto G8 Plus y Moto G8 Play, dos nuevas versiones que se destacan por su sistema de triple cámara, anunciados en octubre pasado y ya disponibles a la venta de forma oficial en la Argentina.

El Moto G8 Plus es la versión más completa de esta nueva generación e incorpora características propias de los modelos premium de Motorola, como los Moto One. Esto se puede ver en la triple cámara que incluye un sensor principal de 48 megapixeles con Night Vision y Quad Pixel, dos tecnologías que optmizan la captura de imágenes en condiciones de baja luminosidad y que debutan en esta línea de smartphones de Motorola One Vision.

A su vez, también incorpora la función de cámara de acción de ángulo ultra amplio de 117 grados, que permite grabar videos de forma horizontal mientras se sostiene el equipo de manera vertical, otra de las características propias que vienen de la línea de teléfonos Motorola One Action. El sistema se completa con un sensor de profundidad de 5 megapixeles para el registro de retratos con efecto bokeh, que permite el desenfoque del plano principal o de fondo. En la parte frontal, la cámara para las selfies es de 25 megapixeles.

El sistema de triple cámara del Moto G8 Plus se destaca por incorporar las características destacadas de los modelos One de Motorola

Equipado con Android 9 Pie, el Moto G8 Plus cuenta con una pantalla Max Vision FHD+ de 6,3 pulgadas y formato 19:9, posee un procesador Qualcomm Snapdragon 665, acompañado por 4 GB de memoria RAM y 64 GB de capacidad de almacenamiento. Con una batería de 4000 mAh y un sistema de carga rápida TurboPower, dispone de un conector de audio junto al puerto USB tipo C, y cuenta con un lector de huellas dactilares ubicado en el logo ubicado en la parte posterior, un diseño que Motorola comenzó a implementar en sus últimos modelos de smartphone.

El Moto G8 Plus, resistente a salpicaduras, está disponible en un diseño en dos opciones en degradé en rosa y azul, y ya están a la venta en su tienda online y en los Motorola Store desde 23.899 en 18 cuotas sin interés.

El Moto G8 Play es el hermano menor de la nueva generación de smartphones de Motorola, y cuenta con una triple cámara y 4000 mAh de batería

Por su parte, el Moto G8 Play es el hermano menor de esta nueva generación, que también se destaca por contar con una triple cámara compuesta por un sensor principal de 13 megapixeles, acompañado por un sensor secundario de profundidad de 2 megapixeles y una lente de ángulo ultra amplio de 117 grados. En la parte frontal dispone de una cámara de 8 megapixeles.

En su interior el Moto G8 Play posee un procesador Mediatek Helio P70M, 2 GB de memoria RAM y 32 GB de capacidad de almacenamiento. Su pantalla es algo más pequeña, de 6,2 pulgadas y comparte la misma capacidad de la batería respecto al G8 Plus, de 4000 mAh. Dispone de un lector de huellas en la parte posterior del equipo, además de ofrecer el conector de audio y un puerto microUSB. Está disponible a la venta en dos versiones en degradé en magenta y gris. Ya está a la venta en su tienda online y en los Motorola Store desde 16.799 en 18 cuotas sin interés.

Más lanzamientos locales

Motorola Moto One Macro

Motorola aprovechó la ocasión para lanzar de forma oficial en la Argentina el Moto One Macro, un equipo que cuenta con una cámara que permite capturar fotos macro a una distancia de hasta dos centímetros de un objeto, sin necesidad de utilizar accesorios adicionales. Dispone de una pantalla de 6,2 pulgadas HD+ y en su interior cuenta con un procesador MediaTek Helio P70, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de capacidad de almacenamiento y una batería de 4000 mAh. Estará a la venta a partir de 19.699 pesos en 18 cuotas sin interés en la tienda oficial online y en los Motorola Store.

Motorola Moto E6 Play

El otro modelo presentado en la Argentina por la compañía fue el Moto E6 Play, la versión de entrada de la nueva línea de smartphones equipado con una pantalla HD+ Max Vision de 5,5 pulgadas, acompañado por una cámara principal de 13 megapixeles, 2 GB de RAM, 32 GB de capacidad de almacenamiento y 3000 mAh de batería. Con Android 9 Pie y disponible en negro y azul, ya está a la venta a 10.999 pesos en 18 cuotas sin interés en la tienda oficial online y en los Motorola Store.