Para competir con Starlink, Amazon compra Globalstar y será el proveedor de conectividad satelital del iPhone

Amazon anunció el martes que comprará Globalstar en una operación valorada en US$11.570 millones, para reforzar su incipiente negocio de satélites (Amazon Leo) en su intento por alcanzar a Starlink, de Elon Musk.

Las empresas tecnológicas están invirtiendo miles de millones de dólares para hacerse con el lucrativo mercado de la conectividad satelital, pero será una tarea difícil igualar la red de Starlink, que cuenta con 10.000 satélites en órbita. Con esta operación, Amazon suma las dos docenas de satélites de Globalstar a su red actual de más de 200.

Amazon ha estado trabajando para ampliar su red mediante el despliegue de unos 3200 satélites en la órbita terrestre baja para 2029, y aproximadamente la mitad de ellos deberían estar en su posición antes de una fecha límite de julio. También se está preparando para lanzar sus servicios de Internet por satélite a finales de este año.

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La red de satélites de Globalstar está diseñada para ofrecer conexiones fiables de bajo consumo de datos directamente a dispositivos móviles, o Direct-to-Device (D2D).

La tecnología elimina la necesidad de que los dispositivos se conecten a torres de telefonía móvil terrestres, lo que los convierte en fundamentales para los servicios de emergencia y para proporcionar conectividad en zonas con cobertura móvil limitada.

El acuerdo ayudará a Amazon a desplegar D2D a partir de 2028, informaron las empresas.

Por su parte, Starlink ya presta servicio de acceso a internet sateltal a más de nueve millones de usuarios en todo el mundo (y tiene 700.000 en la Argentina). La unidad de SpaceX, que ofrece banda ancha de alta velocidad a través de terminales de usuario, también está desarrollando servicios D2D mediante colaboraciones con operadores de telecomunicaciones como T-Mobile o Entel en Chile, donde ofrece conectividad satelital directo al celular desde diciembre.

El iPhone 14 es la primera generación de teléfonos de Apple que incluye conectividad satelital; permite enviar mensajes de texto a satélites de órbita baja cuando no hay cobertura de celular convencional josearana63

La compañía confirmó también que será el proveedor oficial de acceso satelital de emergencia para los iPhone, que desde el iPhone 14 permiten conectarse a la red de Globalstar para pedir ayuda en zonas sin cobertura de telefonía móvil convencional. También está disponible para el Apple Watch Ultra 3.

“Amazon se ha quedado rezagada respecto a Starlink en materia de banda ancha por satélite. La adquisición de Globalstar les permite recuperar terreno en su posición en el espectro D2D y dar un gran salto adelante en el despliegue de D2D”, dijo Armand Musey, presidente y fundador de Summit Ridge Group.

Las acciones de Globalstar, de Luisiana, subían más de un 9% en las primeras operaciones, tras haber ganado más de un 6% en las últimas dos semanas por las noticias de conversaciones entre las empresas. Las acciones de Amazon avanzaban un 2,5%.

Con información de Reuters