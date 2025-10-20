El servicio de la empresa de comercio electrónico ofrece contenido libre al que se puede acceder solamente al iniciar sesión; cuáles son las mejores opciones para la familia
Mercado Play es la plataforma de películas y series gratuitas de Mercado Libre. El servicio no requiere suscripción y está disponible dentro de la aplicación principal de Mercado Libre o mediante descarga en Smart TV y otros dispositivos. Su catálogo contiene muchos títulos ideales para niños.
Hay quienes se confunde esta app con Mercado Libre y buscan dentro de la plataforma de e-commerce las películas y series. Si bien Mercado Play cuenta con una integración dentro de la empresa madre, se trata de una app aparte del gigante de la compra-venta por Internet.
Para niños: tres películas gratis que se pueden ver en Mercado Libre
Mercado Play hace al cine una opción económica de entretenimiento familiar. La plataforma de streaming gratuita de Mercado Libre cuenta con opciones ideales para los más chicos:
- Robots: Rodney Hojalata, el protagonista robot de la película, se enfrenta a las corporaciones que intentan desechar a los modelos viejos.
- La gran aventura LEGO: Emmet, una minifigura corriente, es confundido con el elegido para salvar al mundo. Reclutado en una misión épica contra un tirano, deberá enfrentar un viaje para el que está cómica y desesperadamente mal preparado.
- Bob Esponja: la película: Bob Esponja y Patricio viajan a ciudad Shell para recuperar la corona de Neptuno y salvar la vida del Sr. Krabs.
Cómo ver películas y series gratis con la app de Mercado Play
Mercado Play tiene miles de películas y series para todos los gustos, desde clásicos hasta novedades, con títulos en géneros como acción, comedia, drama, terror y anime. La plataforma se destaca por ser gratuita. Para encontrarla, hay que seguir el paso a paso a continuación.
Buscar la app de Mercado Play
El primer paso es buscar “Mercado Play” en la tienda de aplicaciones del Smart TV o en Google Play si se utiliza un celular con sistema Android. En el caso de iPhone, se puede acceder a través de la tienda de apps correspondiente. El servicio también está disponible en Internet, en la página oficial.
Instalar Mercado Play
Una vez localizada la aplicación, se debe descargar e instalar en el dispositivo elegido. El proceso es sencillo y no requiere configuraciones adicionales. La app ocupa poco espacio y se integra fácilmente con la cuenta de Mercado Libre, lo que agiliza el ingreso y la personalización del contenido.
Explorar el catálogo
Al ingresar a la plataforma, el usuario puede navegar por un extenso catálogo gratuito que incluye producciones de distintos géneros y estilos. Hay opciones pensadas para mirar en familia, con amigos o en soledad. La interfaz es intuitiva y permite filtrar por tipo de contenido, popularidad o recomendaciones personalizadas.
Un comentario repetido entre los que utilizaron la plataforma es que las películas cuentan con anuncios (como la versión regular de YouTube). Se trata de la contracara del contenido gratuito: utiliza la pauta digital como modelo de negocio.
Para usar Mercado Play solo se necesita una cuenta de Mercado Libre, sin suscripción ni pagos adicionales.
Para adultos: algunos títulos disponibles en Mercado Play
- El padrino: es una saga que reúne algunas de las mejores actuaciones de todos los tiempos (Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, entre otros). Una saga de películas sobre una familia de la mafia neoyorkina que se llevó varios premios Oscar.
- Sex And The City, la película: esta es una de las tantas filmaciones que concentra fanáticos de distintas generaciones del cine.
- Forest Gump: narra la vida extraordinaria de un hombre corriente, que influye en varios eventos históricos importantes de Estados Unidos durante varias décadas. Esta producción fue ampliamente premiada en los Oscar.
- Atrápame si puedes: historia basada en hechos reales con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks.
- Una mente brillante: biografía ganadora del Oscar a mejor película con Russell Crowe.
- Belleza americana: ganadora de cinco Oscar, un retrato provocador sobre la crisis de la mediana edad.
Cómo crear una cuenta de Mercado Libre
Para crear una cuenta en Mercado Libre hay que seguir estos pasos a continuación:
- Entrar a la página oficial de Mercado Libre o abrir la app oficial.
- Hacer clic en “Crear cuenta” en la esquina superior derecha.
- Elegir si se va a crear una cuenta personal o de empresa.
- Completar el formulario con tus datos: correo electrónico, nombre completo, y número de teléfono.
- Crear una contraseña segura que incluya letras, números y símbolos.
- Confirmar la cuenta haciendo clic en el enlace que llegará por correo electrónico o ingresando un código recibido por SMS.
- Una vez verificada, puedes ingresar datos adicionales como dirección de envío y medios de pago para empezar a comprar o vender.
