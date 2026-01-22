Paraísos generados con IA y falsos peligros: la desinformación que impacta al turismo

Una página de viajes promociona las Termas de Caracalla, una de las tantas atracciones turísticas de Roma, con una imagen que muestra a turistas bañándose en sus aguas rodeadas de imponentes columnas blancas. Se trataría de una estampa idílica, si no fuera porque la fotografía está generada por inteligencia artificial.

Los contenidos sintéticos, las estafas y falsas informaciones de incidentes en un lugar que nunca han ocurrido son un peligro para el sector turístico desde el punto de vista económico y también reputacional, explica Hervé Lambert, experto en turismo y seguridad informática.

“En el sector del turismo el impacto de la desinformación es especialmente alto, porque la compra es emocional y urgente, y porque el viaje implica muchos datos sensibles”, señala Lambert.

Las termas de Caracalla recreadas con inteligencia artificial

Un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR, en España), que analizó falsedades sobre el turismo que han circulado en países como España, México o Colombia, concluyó que la mayoría de las afirmaciones engañosas sobre este tema tienen que ver con temas económicos.

Destinos inexistentes

En Perú, dos turistas habían planeado hacer senderismo para visitar el Cañón Sagrado de Humantay, un enclave ficticio en los Andes peruanos que la inteligencia artificial había creado.

Un guía local escuchó los planes de la pareja, quienes le mostraron fotografías y la descripción del lugar, así como una guía de seguridad y equipamiento necesario que ChatGPT les había elaborado.

En la otra punta del globo, en Malasia, otra pareja condujo 300 km antes de descubrir que el teleférico que habían visto en un video en redes sociales no existía.

Para Lambert, las imágenes generadas con IA sobre destinos turísticos generan “falsas expectativas” sobre un lugar —lo que se traduce en malas reseñas o reclamaciones— o pueden “distorsionar la realidad de un destino”, con instantáneas artificiales de conflictos, inseguridades o eventos que nunca han ocurrido.

Por ejemplo, en plena temporada alta, circuló en las redes sociales mexicanas un video hecho con IA de olas de más de 30 metros en Cancún y Playa del Carmen.

“Esto afecta a la decisión de viajar y puede desviar flujos turísticos en poco tiempo”, argumenta.

Una lista de “lugares misteriosos”, que en muchos casos son falsos

Thread of the Most Mysterious Places on Earth🧵



1. Gunung Padang in Indonesia ~The World’s Oldest Pyramid. pic.twitter.com/RAaaTIfA0F — Raghu (@IndiaTales7) March 13, 2025

Ladrones y tiburones para desalentar a los turistas

También destacables son los engaños que usuarios de redes o incluso medios han difundido para desalentar la llegada de viajeros a puntos de especial interés turístico.

Así, la prensa británica se hizo eco el año pasado de la existencia en Benidorm (donde el 42,5% de las personas que se alojan en hoteles proceden de Reino Unido) de bandas que drogaban a turistas de ese país, pese a que las autoridades locales no tienen constancia de ninguna denuncia de este tipo.

En Mallorca se han registrado casos donde los vecinos colocaban carteles en las calas más concurridas de la isla que advertían en inglés que la playa estaba cerrada o que había peligro de medusas.

Sin embargo, justo debajo, en catalán, se podía leer que era un engaño: «Playa abierta: No hay medusas ni turistas”.

También en un intento de frenar el flujo de turistas en la Costa del Sol, donde se registró récord de visitantes el año pasado, un viral mensaje en redes sociales afirmó falsamente que se habían contabilizado 1500 ataques de tiburones en esas aguas.

Promociones llamativas, pero falsas

La era de las redes sociales también ha abierto nuevas vías a los estafadores para alcanzar al mayor número de víctimas.

“La desinformación turística hoy no es solo “bulos”; muchas veces es la antesala de una estafa o el multiplicador que hace que el fraude escale rápido”, señala Hervé Lambert.

Este experto recuerda el fraude relámpago de ‘7 vuelos’, una supuesta agencia de viajes promocionada por varios influencers que fue clausurada después de que numerosos usuarios denunciasen no recibir los servicios contratados.

Ante esta coyuntura, Lambert apunta a que la solución debe darse por parte de los usuarios y las empresas.

Los primeros, señala, deben “adquirir ciertos hábitos” para reducir el riesgo de caer en este tipo de engaños (verificar en fuentes oficiales, revisar la identidad de la empresa, etc.), mientras que el sector turístico debe invertir en “transparencia y prevención” (como contar con canales oficiales o monitorizar su marca para detectar anuncios falsos que suplanten su identidad).

EFE