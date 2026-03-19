Personal fue premiada como la mejor red móvil y fija del país en 2025

Personal fue galardonada por Ookla con el premio a la mejor red móvil y la red fija de la Argentina durante el segundo semestre de 2025, con una velocidad máxima de descarga en la red fija de 469 Mbps, mientras que la velocidad de descarga media de la red móvil fue de 55,48 Mbps y una velocidad de descarga media 5G de 518,8 Mbps.

Ookla es la compañía detrás de Speedtest (que permite medir el ancho de banda actual de una conexión a internet) y de Downdetector, el sitio que reporta problemas de conectividad mundiales. A principios de marzo su dueña, la firma Ziff Davis, se la vendió a Accenture por 1200 millones de dólares.

El premio de Ookla a Personal “destaca además que es la red fija más rápida y la que ofrece la mejor experiencia de Argentina”, según dijo la compañía en un comunicado.

Personal continúa con el despliegue de la tecnología fibra óptica al hogar (FTTH) en diferentes ciudades de Argentina, y cuenta con más de 9000 sitios 4G y 4,5G, con cobertura en 3000 localidades, y más de 1100 sitios actios con 5G, número que espera duplicar este año.

El ancho de banda promedio de las conexiones fijas y móviles a internet en febrero de 2026, según estimaciones de Speedtest

Según Speedtest, el promedio de conectividad fijo global es de 118,7 Mbps de descarga, mientras que en conectividad móvil es de 107,2 Mbps. A nivel país, las conexiones fijas de mejor calidad están en Singapur, con 420,9 Mbps, y el país con mejor ancho de banda móvil es Emiratos Árabes Unidos, con 681,1 Mbps de velocidad de descarga en 5G. Chile está sexto a nivel mundial en mejor conectividad fija (337,6 Mbps) y Brasil está quinto en velocidad de conexión móvil promedio, con 262,3 Mbps.

Tomando datos de febrero último, Speedtest calcula que Argentina ocupa el puesto 59 en velocidad de conexión fija a internet, con un promedio de 113,3 Mbps, y en el puesto 71 en conexiones móviles, con una velocidad de descarga promedio de 61,1 Mbps, tomando en cuenta todos los tipos de conexiones de todos los proveedores nacionales de acceso a internet, fijo y móvil.