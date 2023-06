Personal Pay renueva su pelea contra Mercado Pago y otras 50 billeteras digitales

escuchar

“Estamos en un segundo pelotón”, admite Martín Heine, Director de Digital Growth de Telecom Argentina, pero no le preocupa: “Tenemos apenas 18 meses en el mercado”, señala. Personal Pay es la billetera digital que intenta posicionarse entre las más de 50 que existen en el mercado. Apalancada por la estructura del Grupo Telecom, ya alcanzó el millón de usuarios, pero tiene un desafío: “No importa que las personas tengan dos o tres billeteras, sino que buscamos que Personal Pay se transforme en la principal”, señala Heine.

Ahora presentó algunos servicios complementarios a la posibilidad de pagar con QR, invertir el dinero (la tasa está en 81 por ciento) y realizar transferencias y obtener beneficios (aglutina los que antes estaban adentro de Club Personal). Entre ellos, Extra Pay, que sirve para obtener 800 pesos en la cuenta aun cuando se termina el saldo, y que permite continuar operando por 48 hs sin intereses. La nueva funcionalidad posibilita a los clientes usar la línea de crédito ante algún gasto inesperado que se necesite hacer (ya sea compras con tarjeta, pago de servicios y/o recargas). Pero, claro: pasados los dos días se aplican intereses compensatorios diarios.

Por otro lado, lanzaron tarjetas prepagas para aquellos que tengan entre 13 y 17 años. Mediante una cuenta titular ya existente (madre, padre o tutor/a), la persona adulta puede solicitar hasta 3 tarjetas adicionales y, a partir de allí, cargar saldo en la cuenta del menor, que se descuenta de la principal. Próximamente incorporarán topes para esas cuentas.

Los que usan la billetera no consumen datos de su plan si es que utilizan Personal. En el próximo tiempo planean dar más beneficios que son parte del ecosistema de Telecom: a los ya existentes, como los descuentos en el pago de la factura, Tienda Personal o en la compra de datos adicionales, esperan sumar algo que tenga que ver con Flow, aunque no adelantaron qué es lo que podría ser.

Además, del otro lado, están yendo a buscar a los comercios. Por ahora, cuentan con 2000 puntos de venta de diferentes puntos del país ya activos, se encuentran operando con QR para aceptar pagos de diferentes billeteras digitales y con solo tener dinero en la cuenta, pueden ofrecer recargas de saldo para los diferentes servicios de telefonía móvil. Es parte de la estrategia (con QR interoperable) para ganar más comercios en los próximos meses.

Actualmente, el 59% usuarios de Personal Pay ponen a su dinero a andar mediante la inversión en un fondo de bajo riesgo, money market, de Delta Asset Management. La tasa ronda el 81% mensual. En los últimos 30 días, las cuentas remuneradas generaron 322 millones de pesos de retorno.

Competir con Mercado Pago y otras 50 billeteras

Pero, claro, la competencia es muy fuerte. Según el Banco Central hay 52 billeteras digitales en el país (dos, al menos, cerraron el último año: Bimo y Ank). Si bien no hay datos oficiales (aunque sí referencias, como que hay 8 millones de usuarios que invierten su dinero allí), Mercado Pago es la líder. Hay otras que se fueron sumando en el último tiempo, como por ejemplo Carrefour, que ofrece servicios bancarios a personas que hasta ahora no encontraban forma de financiarse dentro del sistema.

El hecho de que empresas no “acostumbradas” a ofrecer servicios financieros se sumen como fintech en una app es parte de un fenómeno que se conoce como finanzas embebidas: se trata de incorporar tecnología de terceros especializados (un ejemplo típico es el que permite hacer inversiones del Banco Industrial en Mercado Pago) para sumar servicios y habilitar nuevos negocios. Lo hacen en otros países empresas no financieras como Rappi o Uber. Según el último informe del Banco Central, las fintech son las que más están traccionando los créditos no bancarios. En el último tiempo, superaron a las casas de venta de electrodomésticos o las cooperativas y mutuales.

