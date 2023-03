Pokémon Sleep: así es el juego que te permite cazar pokémones mientras dormís

escuchar

En 2016, el fundador de Netflix, Reed Hastings, declaró al sueño como su mayor enemigo: la gente tenía que dormir, y eso implicaba horas sin mirar series o películas. Después cambió el foco de su contrariedad: para 2019, su némesis era Fortnite, el juego que en ese entonces estaba en su pico de éxito.

La inquina es mutua: mientras alguien está mirando una serie o una película, no suele estar jugando un videojuego. Y muchos menos dormir, un momento del día en que, hasta ahora, cualquier actividad quedaba en suspenso.

The Pokémon Company, la compañía detrás de los juegos de Pokémon GO (ese juego de realidad aumentada en los que hay que caminar con el celular para encontrar y cazar pokémones), no opina lo mismo, y anunció Pokémon Sleep, un juego que permite cazar pokemones en nuestros sueños. Literalmente.

La forma de usarlo es sencilla (no podría serlo de otra forma, claro, porque los usuarios están ajenos al mundo mientras duermen): hay que activar la aplicación, dejar el teléfono en la mesita de luz, y dormir. En función del horario para acostarse y levantarse, y de nuestros movimientos, ritmo de respiración y ruidos durante la noche, la aplicación capturará para nosotros cierto tipo de Pokémones.

El juego, que estará publicado a mitad de año y funciona para smartphones con Android o con iOS es, en rigor, una forma de “gamificar” el descanso nocturno: nos motiva a intentar dormir bien, porque esto generará mejores resultados en el juego onírico.

La compañía también ofrecerá el Pokémon Go Plus+ (se pronuncia “plas plas”), un accesorio símil pokebola que se apoya en el colchón durante la noche, presumiblemente porque tiene más sensores para medir la calidad de nuestro sueño, y que durante el día servirá para cazar pokémones, como en el clásico Pokémon GO, que se transformó en un éxito mundial instantáneo en 2016, y que según algunas estimaciones tiene casi 10 millones de usuarios en todo el mundo que buscan pokémones a diario; le generó ganancias por 1200 millones de dólares a su desarrollador en 2021.

Tal como recuerda Gizmodo, el juego fue anunciado en 2019, pero la pandemia demoró los planes de la compañía, que recién ahora lo hará realidad.

