El asistente de inteligencia artificial (IA) Moltbot (antes Clawdbot) ha irrumpido en el sector tecnológico por su capacidad de controlar todas las funciones de una computadora como un agente al servicio del usuario.

Moltbot no es un chatbot como ChatGPT, sino que se trata de un agente de inteligencia artificial de código abierto y gratuito creado para ejecutar tareas directamente en la computadora del usuario.

Al instalar Moltbot en la computadora, hay que darle acceso a todos los permisos para que pueda ejecutar todos los comandos sin ningún tipo de restricción. De esta forma, puede acceder a todo el equipo, controlar las sesiones iniciadas en el navegador web, leer y editar en el sistema de archivos, enviar mensajes y correos electrónicos, y así un sinfín de opciones.

Esta inteligencia artificial, creada por Peter Steinberger, se controla a través de su interfaz de web, al estilo de ChatGPT o Gemini, o mediante apps de mensajería como WhatsApp o Telegram. Así, los usuarios pueden pedir desde sus teléfonos a Moltbot que ejecute una tarea en la computadora.

El código abierto se encuentra en la plataforma GitHub, donde ya tiene una calificación de más de 63.000 estrellas, siendo uno de los más populares. Sin embargo, tras el cambio de nombre, ya no aparece en los rankings del repositorio.

De Clawdbot a Moltbot en días: ¿qué pasó?

Hasta hace unas horas, esta herramienta se llamaba Clawdbot. Sin embargo, la compañía de desarrollo de IA Anthropic emitió una solicitud de marca registrada porque ‘Clawd’ se parecía demasiado a ‘Claude’, su principal asistente. “La misma alma de langosta con un nuevo caparazón”, ha explicado la cuenta oficial de Moltbot en X.

Sin embargo, el cambio de nombre no resultó ser un proceso suave, como el propio Steinberger ha compartido en X. “Tuvimos que cambiar el nombre de nuestras cuentas por cuestiones de marca registrada y la líamos con el cambio de nombre de GitHub, y el cambio de nombre de X fue robado por estafadores de criptomonedas”, ha indicado el creador de Moltbot.

A pesar de estos incidentes, ya está rehabilitada la página de Moltbot en GitHub, mientras que en X la cuenta de Clawdbot está eliminada, quedando solo la oficial de Moltbot.

Riesgos y peligros del Moltbot

El hecho de que Moltbot pueda acceder a todas las funciones de un ordenador puede suponer una gran ventaja, pero también un gran riesgo. Este tipo de agentes son vulnerables frente ataques del tipo ‘prompt injection’, que pueden incluir comandos ocultos en archivos que anulen los comandos del usuario y ejecuten tareas peligrosas.

Además, como cualquier IA, Moltbot puede tener errores como malinterpretar los comandos, ejecutando tareas que no se han solicitado y que podrían desembocar en el borrado de archivos sensibles, por ejemplo.

Frente a estos riesgos, los expertos recomiendan usarlo en una computadora que no sea el principal o vincularlo con un número de teléfono secundario o temporal. Más allá, los creadores de Moltbot han publicado una guía de seguridad para que los usuarios puedan revisar sus ajustes.