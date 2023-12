escuchar

Las cámaras de los dispositivos móviles vienen cada vez más avanzadas, ya que tienen más funciones que permiten realizar distintos efectos a la hora de sacar una fotografía. Ahora, los usuarios pueden utilizar algoritmos, inteligencia artificial y sensores para producir fotografías nítidas y vividas, a tal punto que no parecen reales.

Esto es precisamente lo que sucede con los nuevos teléfonos de la serie Pixel 8, lanzados por Google en octubre pasado. Los dispositivos incluyen una cámara principal de 50 megapixeles y el procesador Tensor G3 para las funciones de inteligencia artificial, que mejoran la interacción con el asistente y la edición de fotos y videos.

Por qué las fotos son cada vez más “falsas”

Tal como explican en The New York Times, el software del teléfono no solo ajusta la nitidez y el brillo de una foto, sino que además utiliza inteligencia artificial para generar imágenes o eliminar elementos para proporcionar exactamente la foto que desea el usuario. En ese sentido, el diario estadounidense detalla que “se puede imaginar una fotografía en la que el hombro de una persona no figura de manera completa y con el software de Google se puede apretar el botón de Editor Mágico y desplazar a esa persona dentro del lugar delimitado por la foto. Luego, el software utilizará la inteligencia artificial para hacer el resto del hombro de esa persona”.

Nuevo celular de Google, Pixel 8 que tiene herramientas de inteligencia artificial

Otra de las alternativas que destaca el periódico estadounidense es que, por ejemplo si se toma un retrato de alguien frente a un sitio histórico lleno de turistas, al aplicar la misma herramienta de edición, se puede elegir a los indeseados de la foto y hacer clic en el botón “Eliminar”. En pocos segundos, los extraños no figurarán, y el software de Google construirá partes de la imagen para ocupar el fondo.

Además, otra de las novedades es la de mejor toma, que realiza una serie de fotografías en una foto grupal para escoger lo mejor de cada una y ofrecer el mejor resultado en una sola imagen.

Si bien este dispositivo móvil con inteligencia artificial se suma a la oleada de IA disponible para el público, representa una amenaza. En primer lugar, porque se trata de una herramienta al alcance de cualquier persona que genera fotografías que integran IA sin costo extra, por lo que cada vez la gente se cuestionará cada vez más si las imágenes que ven son reales, incluso las que son enviadas por su círculo íntimo.

Ante esta situación, Ren Ng, profesor de informática en la Universidad de California, campus Berkeley, señaló al New York Times que “en realidad este es un gran momento que va a cambiar muchas cosas sobre las imágenes” y reveló que “a medida que se avanza de forma audaz hacia este futuro, una fotografía ya no es un hecho visual”.

